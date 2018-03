Conversas Íntimas. Um novo espaço para mulheres

Por Máxima, 10:54

Apenas 40% das mulheres utilizam produtos específicos para a higiene íntima. Sabia? A maior parte por desconhecimento da importância dos mesmos para a saúde e o bem-estar. É o resultado de mais um tema tabu, relacionado com o ser feminino, com reduzido espaço de discussão. Para inverter esta tendência, a Lactacyd, marca de higiene íntima, segue o mote adoptado para 2018 – "Nunca te esqueças de ti. Cuida do que te faz ser Mulher" – e lança a publicação Conversas Íntimas.





Um espaço para esclarecer todas as dúvidas



Para consumidoras fiéis à Lactacyd, para consumidoras de produtos de higiene íntima, para curiosas sobre o tema e, sobretudo, para todas as mulheres, a Conversas Íntimas é a publicação na qual pode encontrar todas as respostas que procura. A Lactacyd espera que este seja um espaço de confiança das mulheres portuguesas, sem lugar para tabus e julgamentos.

Dos desafios de ser mulher aos conselhos de moda e beleza



A Conversas Íntimas foca-se em temas femininos e de interesse para as mulheres. Uns mais sérios, outros mais brandos. Está dividida em cinco áreas. Em Corpo e Mente, abordam-se temas relacionados com a alimentação, o exercício físico, a atitude, o comportamento e a saúde. Os desafios de ser mulher nos dias de hoje, tabus e questões pouco faladas são deixados para a secção Sou Mulher. Há espaço ainda para destacar a história da Mulher de Armas – mulheres de sucesso, em várias áreas de influência, desde a ciência ao desporto. E porque ser mulher significa também aproveitar ao máximo a vida, em Moda e Beleza são dedilhadas as tendências, com direito a truques e dicas. Last but not least, há sugestões de restaurantes, actividades ao ar livre, viagens e recomendações para as horas vagas em Cultura e Lazer.

Já está online



Para o público em geral, os conteúdos estão disponíveis em Conversas Íntimas. Mas há mais: todas as semanas pode encontrar novas matérias online que prometem dar continuidade à discussão, à reflexão e ao aconselhamento.