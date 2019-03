Temos de falar sobre higiene íntima

A higiene íntima é importante em todas as idades, sendo essencial para o bem-estar da criança, da adolescente e da mulher por respeitar o equilíbrio do pH vaginal. Contudo, (ainda) não havia um produto específico dedicado à higiene íntima com um pH adequado ao pH natural da zona íntima durante a infância. Mas isto mudou este mês. O novo Lactacyd Girl é a mais recente aposta da Lactacyd, marca líder em higiene íntima em Portugal, e foi desenvolvido para meninas a partir dos 3 anos.

Na infância, o pH da zona íntima é mais alcalino e pobre em lactobacilos devido ao baixo nível de estrogénios. As meninas ficam assim mais vulneráveis à proliferação de bactérias patogénicas, potenciadoras de desconfortos, dermatites e vulvovaginites (veja em baixo os sintomas mais comuns). O novo sabonete íntimo da Lactacyd foi testado dermatologicamente e sob controlo pediátrico até chegar à fórmula atual: extra suave, sem sabão, sem álcool e sem parabenos. O produto é ainda enriquecido com Aloé Vera e extrato de pêssego para acalmar e hidratar a zona íntima, e com o tão importante ácido láctico biológico.

"O lançamento permite que a marca esteja presente em todas as fases da vida da mulher. Sendo crucial ajudar a instituir hábitos saudáveis de cuidados de higiene íntima desde os primeiros anos, ajudando a evitar potenciais desconfortos e as temidas vaginites", explicou Marta Nicolau, responsável da marca em Portugal, durante o lançamento do produto.

Introduzir o sabonete íntimo já nos primeiros anos da vida das raparigas ajudará a incutir bons hábitos desde cedo, que serão, assim, mais facilmente praticados ao longo da vida. Cabe aos pais consciencializar as crianças sobre a importância da higiene íntima diária com produtos específicos e com um pH adequado, já que as queixas vulvovaginais representam de 80 a 90% das consultas ginecológicas pediátricas nas meninas.

Práticas comuns do dia a dia podem contribuir para o desconforto íntimo da criança, como a utilização de fralda durante a noite, a roupa interior frequentemente húmida e o uso de sabonete ou gel de banho não-pediátrico no duche, entre outros. Estes fatores potenciam o crescimento de bactérias nocivas, por isso o cuidado básico diário com a higiene íntima deve começar já nos primeiros anos. Veja em baixo truques de prevenção e bons hábitos.

Sintomas associados às vulvovaginites

- comichão;

- ardor;

- dor;

- irritação;

- desconforto vulvovaginal;

- sensação de dor ou ardor ao urinar;

- corrimento vaginal anormal.

Truques de prevenção e bons hábitos de higiene íntima nas crianças

- limpeza diária com produtos adequados;

- evitar banhos de imersão prolongados;

- limpeza frente-para-trás nas idas à casa-de-banho;

- utilizar cuecas 100% algodão;





- utilizar roupas largas e de fibra respiráveis.