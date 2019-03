Garnier lança primeira gama biológica

Numa altura em que a indústria da beleza está cada vez mais focada em desenvolver produtos biológicos e amigos do ambiente, a Garnier apresenta BIO. A nova linha é feita com plantas selecionadas e específicas para cada tipo de pele e inclui produtos de limpeza e tratamento biológicos.

Com o certificado da Ecocert Greenlife (uma das maiores organizações de certificação biológica do mundo), as fórmulas são vegan e o packaging é que possível feito com materiais reciclados e recicláveis.

A nova gama apresenta ingredientes e produtos para cada tipo de pele, mesmo as mais sensíveis, como a erva limão do Sri Lanka, presente no hidratante e no gel de limpeza detox, ou o óleo de aragão vindo de Marrocos, que chega num bálsamo perfeito para a pele seca e sensível do rosto, corpo e mãos. Há ainda produtos feitos com óleo de lavanda rejuvenescedor ou água mincelar de centáurea azul.

Garnier Bio, entre os €7 e os €15.