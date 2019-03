Campanha fotográfica celebra o verdadeiro corpo pós-parto

Idealizada pela fotógrafa britânica Sophie Mayanne, a campanha #BodyProudMums mostra a realidade do corpo pós-parto de várias mulheres numa série de imagens poderosas e sem qualquer tipo de filtro. Dez mães posaram para a câmara com os seus bebés ao colo, nunca escondendo as cicatrizes e estrias causadas pelo processo da gravidez e parto.

As fotografias têm como principal objetivo incentivar todas as mães a sentirem-se confiantes com as suas imperfeições e com o facto de nem sempre conseguirem recuperar o seu corpo pré-bebé. A campanha conquistou o segundo lugar na competição The Women We See, um projeto que pretende mudar a forma como a indústria aborda a diversidade de género no que toca à publicidade e aparece em mais de 30 estações de metro em toda a cidade de Londres.