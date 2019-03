As tendências de beleza para usar já

Nova Iorque, Milão, Londres ou Paris – foi nestas semanas de moda que os principais designers apresentaram as tendências que aí vêm, mas também os visuais de beleza que as complementam. Da maquilhagem mais minimalista a adereços, flores e muita cor, veja aqui as tendências de primavera que pode começar a experimentar agora.

Tranças

Das mais finas às longas, vimo-las em desfiles como Fendi, Alexander McQueen ou Chloé e em versões mais soltas em Max Mara. Uma coisa é certa: o cabelo fica totalmente transformado com os jogos de texturas simples, mas originais destas tranças.

Lábios coloridos

Para equilibrar os looks de maquilhagem neutros, vários designers aplicaram um rasgos de cor nos lábios como vimos na Chanel ou Burberry, em que o vermelho e rosa dominaram a passerelle.

Glitter

Os brilhantes são uma das novidades mais fortes para a próxima estação. Eyeliner com purpurinas ou lábios com brilhantes complementaram as coleções da Valentino e Rodarte, dando destaque às pálpebras e lábios.

Acessórios de cabelo

Foram várias as marcas que apostaram em acessórios que acrescentaram graça e atitude a penteados minimalistas. Prova disso são os ganchos com pérolas da Chanel, as redes aplicadas acima da testa da Versace ou os turbantes reluzentes da Saint Laurent.

Penteados húmidos

Escorregadios ou encharcados, moldados em várias formas fixas com gel, este look chamou à atenção em JW Anderson e Roberto Cavalli, que apostaram nesta tendência, tanto na sua versão mais descontraída, como nos penteados clássicos, dependendo do styling que cada pessoa prefere.

Flores

Não há forma mais romântica e adorável de complementar um outfit do que usar flores. Grinaldas em Rodarte ou coroas volumosas em Dolce & Gabbana, os cabelos soltos ganham vida com este detalhe.

Tons pastel

A primavera é a estação ideal para vestir tons de pastel. Sombras de olhos, sprays rosa no cabelo ou eyeliners verde menta foram vistos em coleções de marcas como Armani ou Marc Jacobs. Um pormenor que pode ser adotado durante todo o ano pela sua elegância e subtileza.