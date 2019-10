Amanda Seyfried é a nova embaixadora da Lancôme

Com um currículo invejável, Amanda Seyfried é conhecida por interpretar Sophie no icónico Mamma Mia e pelo carisma ao qual a marca francesa se quis aliar. No comunicado de imprensa, Amanda escreve que "é extremamente emocionante ser recebida nesta família incrível de mulheres embaixadoras, todas tão diferentes, porém tão unidas(…) ao representar as virtudes e valores que fortalecem e trazem alegria e realização pessoal às mulheres à volta do mundo".

Também a dedicação da atriz e cantora a associações como a Best Friends Animal Society chamou à atenção da Lancôme, que conta coma a sua própria campanha solidária "Write Her Future", com o intuito de erradicar o analfabetismo entre as mulheres.

Ao lado de Milo Ventimiglia, Seyfried protagonizou recentemente a adaptação cinematográfica de A Vida de um campeão, de Simon Curtis.