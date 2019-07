Obsessões da semana

Idôle de Lancôme. É possível que a Lancôme tenha acertado no jackpot da perfumaria com Idôle, a sua nova fragrância feminina. Mais do que um perfume bem construído por três mulheres, – é um chypre floral almiscarado, que vibra com as notas de rosa e tem um acabamento ligeiramente empoado – conta ainda com Zendaya como nova embaixadora. Junta-se um frasco maravilhosamente fino e cristalino desenhado pelo arquiteto e designer industrial Chafik Gasmi, recarregável em pontos de venda selecionados, e a possibilidade de guardá-lo em uma das três clutches especialmente desenhadas para Idôle. A espera não será muita até que chegue a Portugal no dia 25 de agosto. (75 ml, €99)

Milky Sun Spray SPF50, Caudalie. Um dos mais completos protectores solares lançados este verão, este spray lácteo tem inúmeras vantagens: a aplicação em spray funcional e prática, pouco frequente para uma textura em leite; a fórmula cremosa ligeiramente pigmentada deixa a pele protegida, luminosa e hidratada; o aroma é delicioso e agradavelmente detectado pelos narizes que estão por perto; tem longa durabilidade e é formulado com ingredientes seguros para a pele e para o meio ambiente, já que os filtros não são hidrossolúveis e têm elevada biodegradabilidade. (150 ml, €26,90)

Backstage Eye Palette no tom 003 Amber Neutrals, Dior. Desde que a Dior começou a comercializar os eleitos pelos profissionais nos bastidores que não queremos outra coisa. Primeiro foram os corretores Fix-It, seguiram-se as Face & Body Foundations e agora é a vez de uma paleta de sombras multiusos e ultra-pigmentada. O que a torna diferente? O facto de conjugar numa caixa compacta e prática de transportar, todas as cores de que precisamos para este verão, o que quer dizer que não deixará nenhuma intacta. Há três combinações possíveis mas recomendamos a 003 Amber Neutrals, de acobreados com acabamentos terracota. São três tons neutros que podem ser utilizados em todo o rosto, três intermédios para iluminar, e três tons mais intensos para um olhar penetrante. A textura é ultra suave e de permite trabalhar estas nove cores com facilidade. (€51,95)