Afinal, devemos ou não lavar o cabelo todos os dias?

A quarentena foi a desculpa perfeita para não lavar tanto o cabelo e deixá-lo ganhar uma forma mais "natural". Agora que começamos a regressar lentamente à realidade, será este um hábito que devemos manter? São vários os especialistas que defendem que os cabelos são capazes de se regular a si próprios e que, se tentarmos aumentar gradualmente o tempo entre lavagens, estes não ficarão tão oleosos (pelo facto de o couro cabeludo não estar tão seco à partida, o que só desencadeia a produção de mais sebo). É o caso da dermatologista Angela Lamb, do hospital Mount Sinai em Nova Iorque, que confirmou numa entrevista do jornal USA Today que este reajuste é possível ao fim de apenas algumas semanas, apesar de variar conforme o tipo de cabelo.

Durante muitos anos fomos levados a querer que quanto mais vezes lavamos o cabelo, mais sebo este produz e vice-versa. Numa entrevista à revista Harper’s Bazaar espanhola, a dermatologista Ana Molina garante que "a produção de sebo pelo folículo piloso é regulada pela glândula sebácea, que por sua vez é regulada pelos mecanismos hormonais e não pelo que ocorre no couro cabeludo".

De facto, há quem acredite que não há problema em lavar o cabelo diariamente, já que deixar o cabelo "descansar" entre lavagens não traz, de facto, benefícios cientificamente provados para os nossos cabelos. O que leva muitos dermatologistas a apoiar este método é o facto de a maioria das consultas relacionadas com a perda de cabelo serem realizadas em pacientes do sexo feminino com cabelos demasiado processados, fruto de tratamentos químicos, anos de coloração capilar ou de penteados demasiado apertados.

O ser humano perde cerca de 100 cabelos por dia. Este número pode aumentar no dia de lavagem se não o lava ou penteia diariamente, especialmente se tem cabelo encaracolado ou ondulado, já que os fios tendem a entrelaçar-se nas madeixas. Geralmente é recomendável lavar o cabelo diariamente no caso dos homens e a cada dois dias (no mínimo) no caso das mulheres, porém a saúde do seu cabelo depende de vários fatores. Aliado ao argumento de Molina está o da tricologista das celebridades Anabel Kingsley, que sugeriu num artigo para o site Business Insider que devemos pensar nas lavagens como "parte dos cuidados que temos com a pele" já que o seu couro cabeludo também faz parte deste órgão.

Deste modo, é importante regular as suas lavagens tendo em conta o seu tipo de cabelo e de couro cabeludo. Se tem a pele normal a seca, provavelmente só precisa realmente de lavar o cabelo uma ou duas vezes por semana; se for mais oleosa, deve fazê-lo duas vezes ou mais. A textura do cabelo tem um grande impacto na sua rotina, pois influencia a rapidez com que o sebo se transfere da raiz até às pontas do mesmo. O cabelo grosso e encaracolado atrasa este processo, sendo recomendável lavá-lo entre uma a duas vezes por semana. Por outro lado, se tem o cabelo mais liso e fino, é provável que o tenha de lavar duas vezes por semana ou mais. Se tem o cabelo estragado ou demasiado ‘processado’, deve lavá-lo com menos frequência para aproveitar os seus óleos naturais em vez de o expor aos químicos do seu champô.

O último fator a ter em conta é, claro, o tipo de produtos que usa: a maioria dos champôs de supermercado tem sulfatos agressivos, depois complementados por silicones nos condicionadores, o que apesar de dar um aspeto sedoso ao cabelo nas primeiras utilizações, a longo prazo pode acumular produto no seu couro cabeludo, possivelmente irritando-o e obstruindo os poros, o que pode levar à perda de cabelo. Procure informar-se sobre os ingredientes dos seus produtos, pois será um processo que a ajudará a ter muito mais controlo sobre o seu cabelo.

Resumindo, salvo as opiniões mistas sobre a matéria, o ideal será lavar o cabelo quando achar necessário, tendo plena consciência do seu tipo de couro cabeludo e dos produtos que nele aplica, de modo a que possa encontrar a rotina mais saudável e prática.