Saiba como conseguir o efeito pele "beijada" pelo sol

PASSO A PASSO

1. Misturar diferentes tons de base - L’essentiel 045N +035N + Meteorites Base - para chegar ao tom indicado. Aplicar primer L’essentiel, Shine Control, e corretor Multiprocessing Concealer 04 + Precious Light 02. Fixar com pó Parure Gold, Poudre Lumiere D’or.2. Aplicar iluminador em stick Terracotta Nude na zona das bochechas, nariz e sobre o lábio.3. Aplicar uma sombra na base da pálpebra móvel, neste caso a Meteorites Pearl Dus Palette na cor Pear Amber.4. Para dar brilho, aplicar o iluminador Terracota Gloss nas maçãs do rosto, zona do nariz e queixo. Usar blush em stick Enlumineur (Universal Blush 9L01)5. Por fim, aplicar iluminador em creme no canto dos olhos e na zona mais ossuda do rosto, o Meteorites Liquid Pearl 01.Sandra AlvesGuerlainCatarina CruzAdriana Almeida da Silva