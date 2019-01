Um novo ano chega sempre com novas resoluções e metas, um ótimo pretexto para ganhar algumas rotinas de beleza e esquecer outras.

Saiba quais são os dez maus hábitos que deve largar no novo ano e quais as melhores formas para o conseguir.

Ir dormir sem retirar a maquilhagem

Se já tentou mudar este mau hábito e não consegue, experimente ter um pacote de toalhitas desmaquilhantes na sua mesa de cabeceira. Desta forma, se cometer o "crime" de ir para a cama sem lavar e hidratar a cara, ao menos não dorme com maquilhagem.

Só usar protetor solar no Verão

A não ser que só saia à rua durante a noite, está a cometer um erro em não utilizar protetor solar todos os dias, pois os raios UVA e UVB estão sempre a atingir a pele. Por alguma razão, a (boa) maquilhagem para a pele contém proteção solar. Tenha isso em atenção e tente usar sempre protetor solar ou mesmo bases ou produtos que contenham um fator de protecção razoável.

Exagerar no preenchimento de sobrancelhas

A não ser que tenha sido abençoada com sobrancelhas estilo Cara Delevingne, não tente looks demasiado carregados dia sim, dia sim, pois está a enfraquecer as suas sobrancelhas. Uma forma de o fazer sem causar danos é optar por um pó volumizador em vez de preencher as sobrancelhas até ao mais ínfimo espaço.

Dê descanso às unhas

Quer tenhas as suas unhas naturais ou com gel, gelinho, acrílicos e afins, dê um tempo de repouso às suas unhas. O natural também é tendência e nada como um tom nude ou uma core mais leve, num verniz normal, para dar um toque cuidado às suas mãos.

Não deixe de marcar a próxima ida ao cabeleireiro

Um cabelo danificado nem ao cortar é salvo. Por isso, tenha sempre em atenção a sua hidratação e não deixe de cortar as pontas de três em três meses no mínimo.

Deixe de roer as unhas

Este hábito terrível tem consequências muito negativas para as unhas, tanto estéticas, uma vez que as mãos ficarão menos elegantes, mas sobretudo para a saúde, por estar a expor as suas unhas a possíveis infeções e inflamações ou mesmo a graves problemas gastrointestinais.

Experimente mastigar pastilhas (em moderação, claro) ou aplique vernizes amargos.

Beber pouca água não ajuda em nada

Beber água e mantermo-nos hidratados é um ponto essencial em todas as rotinas de beleza. Ajuda a eliminar as substâncias tóxicas presentes no nosso organismo, contribui para uma pele mais saudável, dá mais força ao cabelo, entre muitas outras vantagens. No mínimo, tente beber 8 copos de água por dia.

Espremer borbulhas

Se ainda tem este hábito, está mais que na hora de o largar. Ao espremer borbulhas e qualquer pontinho que a esteja a incomodar, está a "abrir" caminho para outras tantas bactérias e a prejudicar a sua pele, deixando-a inflamada, marcada e muitas vezes ressentida.

Dormir pouco

A expressão popular "sono de beleza" não podia estar mais de acordo com a realidade. A falta de descanso tem efeitos negativos como desequilíbrios cutâneos e aparecimento de borbulhas (entre outros). O ideal é dormir cerca de oito horas, mas naquelas semanas em que o tempo parece estar a desaparecer durma no mínimo seis.

Seja mais ativa

Esta é provavelmente a resolução que tenta cumprir todos os anos. Combata o sedentarismo e faça pequenas ou grandes mudanças que a tornem mais ativa. Quem passa muitas horas sentada ao computador, deve fazer pequenas pausas, pequenas caminhadas e "esticar" as pernas pelo menos de hora a hora. Se quer fazer mais exercício físico, experimente uma nova modalidade, inscreva-se num ginásio ou crie hábitos novos, como ir correr ou fazer caminhadas.