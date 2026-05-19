Reflexão Máxima: por que Javier Bardem é o homem mais sexy do mundo (e não tem nada a ver com a sua aparência)

Durante décadas (milénios?), aprendemos a associar o “homem sexy” a uma coleção previsível de atributos: beleza, charme, confiança, poder, mistério. Javier Bardem tem tudo isso, claro. Tem a voz grave, a presença cinematográfica, o olhar intenso, o tipo de masculinidade que Hollywood transformou em produto de luxo. Mas foi em Cannes, esta semana, que Bardem se tornou realmente sexy aos meus olhos. Não, não falo de sexy tipo ficar bem sem t-shirt. Falo de um sexy capaz de nos fazer mexer na cadeira. Esse sexy.

O motivo não foi um fato na passadeira vermelha, nem sequer uma performance brilhante no cinema. Foi porque usou o espaço que tem para dizem algo que muitos homens continuam incapazes de pronunciar em voz alta. Durante a conferência de imprensa em Cannes, Bardem falou sobre violência masculina, feminicídio, radicalização política e poder. Começou por contextualizar o próprio país de origem: “Tenho 57 anos, venho de um país muito machista chamado Espanha, onde existe uma média de duas mulheres mortas por mês pelos ex-maridos ou ex-namorados”. E depois apontou para aquilo que talvez seja o mais perturbador: “É horrível, mas meio que normalizámos isso”.

A partir daí, Bardem recusou tratar o problema como episódios isolados de brutalidade individual. Para ele, existe uma ligação direta entre violência doméstica, masculinidade tóxica e a forma como muitos líderes políticos performam poder. “Estamos a matar mulheres porque alguns homens acham que são donos delas.” A frase devia ser óbvia. Consensual. Mas ainda soa desconfortável quando vem da boca de um homem - sobretudo de um homem cisgénero, heterossexual, famoso, celebrado, vindo de uma cultura profundamente machista como a espanhola.

Confesso que, de forma geral, desconfio sempre quando homens querem falar sobre feminismo e igualdade de género. Especialmente cis e heterossexuais. Não porque não tenham direito a defender aquilo que é justo, mas porque existe sempre o risco de transformar uma luta coletiva num exercício de ego, numa performance pública de consciência social. Há homens que falam sobre feminismo para serem aplaudidos pelas mulheres. Há homens que usam o discurso progressista como branding pessoal (ou bio do Hinge). Há homens que decoraram a linguagem da desconstrução sem nunca abdicarem verdadeiramente dos privilégios que os beneficiam. E por isso é tão raro - e tão impactante - quando um homem fala sem tentar ocupar o centro da conversa.

O que Bardem fez em Cannes não foi explicar às mulheres o que é o feminismo. Não tentou ensinar nada a ninguém. Não se colocou como salvador. Apenas reconheceu uma realidade estrutural: a violência masculina não é um acidente isolado. É um comportamento aprendido, normalizado, protegido. E depois fez algo ainda mais importante: ligou essa violência íntima à violência política. Quando Bardem associa o feminicídio à lógica de poder performativa de líderes como Trump, Putin ou Netanyahu, está a tocar num ponto desconfortável mas essencial: a masculinidade tóxica não se manifesta apenas nas relações amorosas. Ela atravessa governos, guerras, empresas, instituições, media, redes sociais. A mesma lógica que leva um homem a acreditar que pode controlar uma mulher é a lógica que transforma poder em domínio, autoridade em violência e divergência em destruição. É uma masculinidade construída à volta da posse. Possuir territórios. Possuir corpos. Possuir narrativas. Possuir poder.

Uma das coisas mais importantes que um homem pode fazer hoje é precisamente recusar essa herança. Porque existe uma ideia errada - e perigosamente difundida - de que a luta feminista ameaça os homens. Como se igualdade significasse perda, como se ouvir mulheres implicasse diminuir homens (muito small dick energy da vossa parte, rapazes). A transformação real acontece quando os homens percebem que não estão a perder nada, mas sim a libertar-se de um modelo que também os restringe. Outro dos problemas é que muitos homens não se reconhecem sequer dentro do ciclo de violência. E se não se reconhecem, não assumem responsabilidade. A questão não é apenas individual; é estrutural. Homens são ensinados desde cedo a confundir virilidade com domínio emocional, autoridade com agressividade, silêncio com força. São ensinados a não chorar, a não parecer frágeis, não pedir ajuda. A competir constantemente. A performar poder. E depois estranhamos que tantos tenham dificuldade em reconhecer comportamentos abusivos, nos outros e neles próprios.

E pode ser aqui que entra o verdadeiro papel dos homens no feminismo. Não falar por mulheres, nem substituir mulheres. Não procurar medalhas por terem o mínimo de decência. Mas falar com outros homens. Há coisas que, infelizmente, muitos homens continuam a ouvir de forma diferente quando são ditas por outro homem. Há piadas machistas que sobrevivem porque ninguém interrompe. Há comportamentos violentos que persistem porque os amigos fingem não ver. Há discursos misóginos que continuam aceitáveis porque o custo social de os confrontar ainda é demasiado baixo. E isso ainda exige alguma 'coragem' - bom, não sei se será o termo certo, mas é algo mais efetivo do que publicar um story no Dia da Mulher.

A maioria dos homens evita posicionar-se diante de outros homens por medo do constrangimento, por receio de se indispor. E é precisamente esse silêncio cúmplice que permite que tudo continue. É isso que torna Javier Bardem tão atraente neste momento - a disposição para usar a própria voz sem medo de perder capital social. Num tempo em que tantos homens (e homens poderosos) escolhem a neutralidade estratégica, Bardem escolhe o desconforto. Quebra a expectativa silenciosa de que homens devem proteger outros homens, relativizar violência ou evitar “exageros”. Que devem permanecer politicamente mornos para não afastar audiências, marcas ou oportunidades. Bardem fez o contrário. Falou sobre feminicídio. Falou sobre violência masculina. Falou sobre radicalização. Falou sobre genocídio. Falou sobre monopólio da informação. E falou partindo de uma coisa essencial: ter plataforma implica responsabilidade.

Isso não significa que os homens devam ocupar o protagonismo da luta feminista. Não devem. Mas significa que também têm lugar de fala na conversa sobre igualdade de género - apenas um diferente. O da autorresponsabilização, da escuta, do confronto entre pares, da recusa da cumplicidade. O feminismo não precisa de homens perfeitos (até porque lol). Precisa de homens conscientes, homens capazes de perceber que a masculinidade não precisa de ser construída sobre medo, domínio ou silêncio. A coisa mais sexy que um homem pode fazer hoje é exatamente essa: desaprender o poder como posse e reaprendê-lo como responsabilidade. [toca Tears de Sabrina Carpenter]