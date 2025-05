Record Challenge Park: um dia dedicado ao desporto e à família

O jornal Record regressa ao Parque de Jogos 1º de Maio, no Inatel, com o Record Challenge Park, powered by MEO. O dia 31 de maio irá marcar a 9ª edição deste evento dedicado ao desporto, à família, ao fair-play e aos grandes momentos ao ar livre. Em apenas um dia, a iniciativa disponibiliza mais de 40 atividades de animação e, acima de tudo, de competição saudável.

View this post on Instagram A post shared by Record (@record_portugal)

View this post on Instagram

A post shared by Record (@record_portugal)

No programa, pode contar com competições individuais e de equipa para todas as idades e para todos os tipos de atletas. Entre as diversas atividades disponíveis, há desportos como matraquilhos, mini-golfe, padel, salto em comprimento, toques na bola, ténis de mesa, corrida, street basket e futebol. Os vencedores de cada atividade serão premiados com cartões-presente no valor de €100 para o primeiro lugar, €50 para o segundo e €25 para o terceiro lugar. Em algumas destas competições, basta fazer a inscrição à entrada. No entanto, outras podem exigir pré-inscrição no site, por isso esteja atento para não perder nenhuma oportunidade. Depois de validada a inscrição, receberá o Record Challenge QR Code, que lhe dará acesso às modalidades, o registo da atividade de participação e desempenho em cada uma delas.

Record Challenge Park 2025 Foto: recordchallengepark

Já relativamente às animações no recinto, irá encontrar jogos tradicionais, dança, insufláveis, atividades radicais como slide, tiro ao alvo e boxe, pinturas faciais e muitas outras. Para o evento ficar completo, não podia faltar um Food Court com diversas opções saborosas para saciar a fome de vitória e dar mais energia aos participantes. O importante é "dar tudo", como convida a organização, duas palavras simples que, quando vividas, se tornam verdadeiramente inspiradoras. Por isso, força, determinação e bom humor são os requisitos principais para este dia.

Edição 2024 - Record Challenge Park Foto: recordchallengepark

O RCP tem como Comissão de Honra nomes que todos os anos fazem este evento ganhar asas, entre eles Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; Isabel Rodrigues, Chief Marketing & Digital Officer da Medialivre; Tomás Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade; Fernando Gomes, Presidente do Comité Olímpico de Portugal; José Manuel Lourenço, Presidente do Comité Paralímpico de Portugal; Ricardo Gonçalves, Presidente do Conselho Diretivo Instituto Português do Desporto e Juventude; e Eduarda Marques, Vice-Presidente da Fundação INATEL.

A entrada é gratuita e as atividades irão decorrer em diversas sessões, começando logo pela manhã, às 10h, e encerrando às 19h. Se estiver pronto para desafiar-se a si mesmo, pode obter mais informações sobre o Record Challenge Park através do site oficial e fazer já a sua inscrição a partir do site.