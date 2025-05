NOW ultrapassa a barreira dos 2 milhões de espectadores em maratona eleitoral

O canal NOW voltou a bater recordes na emissão eleitoral de ontem. Pela primeira vez na sua história, o NOW ultrapassou os 2 milhões de espectadores. Com efeito, a audiência total do dia de ontem foi de 2 milhões e 36 mil espectdores. Com este número total de espectadores, o NOW alcançou um dos melhores desempenhos diários de sempre, com um share médio de 1,8%.Com uma emissão apresentada por Pedro Mourinho, João Ferreira e Patrícia Matos, o NOW contou com a opinião mais relevante do espectro televisivo. Santana Lopes, Fernando Medina, Duarte Cordeiro, Carlos Guimarães Pinto, Mariana Vieira da Silva, Luís Paixao Martins, Maria Henrique Espada, André Coelho Lima, entre muitos outros, analisaram os resultados e as reações de todos os líderes políticos.Com apenas 11 meses de existência, o canal NOW cresceu mais de 160% desde o seu arranque.O NOW é a estação de informação que agrega a SÁBADO, o Negócios, o Record e a Máxima.É emitido na posição 9 de Meo, NOS e Vodafone.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.