Palma de Ouro. Como é fabricado o símbolo maior da excelência cinematográfica?

Produzida pela Chopard, a icónica Palma de Ouro envolve mais de 70 horas de trabalho artesanal. Mais do que um troféu, é o símbolo do cinema mundial. A Máxima foi perceber como é o processo de produção de uma peça como esta, no atelier de alta joalharia.