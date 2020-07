Principe André, Bill Clinton, Kevin Spacey. O polémico círculo de amigos de Ghislaine Maxwell

A detenção de Ghislaine Maxwell é um dos últimos desenvolvimentos do caso Jeffrey Epstein, o bilionário e empresário americano que (alegadamente) se suicidou há quase um ano na prisão, depois de ter sido preso por acusações de tráfico sexual de menores. Os detalhes do verdadeiro envolvimento de Ghislaine no caso Epstein foram, mais recentemente, revelados pelo documentário Jeffrey Epstein: Filthy Rich, da Netflix. Nele, comtam-se episódios em que a socialite se envolveu diretamente no esquema de abuso de raparigas menores, e revelam-se particularidades da sua vida pessoal.

Detida pelo FBI no passado dia 2 de julho em Bradford, Ghislaine Maxwell deve apresentar-se a 14 de julho diante de um juiz federal de Nova Iorque. E se o seu silêncio se quebrar, ela pode mesmo denunciar o envolvimento de outras personalidades que também surgem no mesmo documentário como tendo sido próximos de Epstein. São nomes tão poderosos como Harvey Weinstein, o Príncipe André, Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk ou Kevin Spacey. Segundo o Daily Mail, Ghislaine Maxwell tem cópias de tudo aquilo que Jeffrey Epstein tinha, logo, poderá denunciar qualquer um dos envolvidos.

Todos eles aparecem ao lado de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell em fotografias nas redes sociais. Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, convidou inclusive Ghislaine Maxwell para o casamento de sua filha, Chelsea, e o documentário afirma que ele também passou várias temporadas na ilha particular do bilionário.

New photos show Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell at the 18th birthday celebration for Prince Andrew’s older daughter, Princess Beatrice, in 2006. At the time, Epstein already had a warrant out for him on child-prostitution charges. https://t.co/ORFQRMOYh7 — Vicky Ward (@VickyPJWard) December 10, 2019

Donald Trump é outro dos nomes que surgem relacionados com Epstein e Maxwell. O Presidente dos EUA e Melania surgem em várias fotografias junto ao bilionário e à socialite. Quando Jeffrey Epstein foi preso em julho de 2019, o atual presidente dos Estados Unidos disse: "Eu não era fã de Jeffrey Epstein. Ele não era alguém que eu respeitasse". Donald Trump garantiu, nessa altura, ter cortado as relações com o bilionário americano.

Et que dire des liens privilégiés entre Donald Trump et le couple Epstein-Maxwell? Une vidéo les montre même faire le party ensemble a Mar-a-Lago en 1992. https://t.co/4h9sdJMSUd pic.twitter.com/T7CxGJZs0x — Robert Nelson ?? (@jrobertnelson) July 2, 2020

Fotografias recentes mostram Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell na celebração do 18º aniversário da filha mais velha do Príncipe André, a Princesa Beatrice, em 2006. Na altura, Epstein já tinha um mandado por acusações ligadas à prostituição de menores. Recentemente, também veio a público uma fotografia de Ghislaine com o ator Kevin Spacey na sala do trono do Palácio de Buckingham, em 2002. Teriam sido convidados pelo príncipe André a ir a esta sala, durante uma visita privada organizada para Bill Clinton, revelou o The Telegraph.

The royals are dragged back into the Jeffrey Epstein scandal as his alleged accomplice Ghislaine Maxwell is pictured posing on the British throne with actor Kevin Spacey, who has also faced allegations of sexual misconduct. https://t.co/zEe7DlHkYC pic.twitter.com/xvy8hBAIWM — CNN (@CNN) July 5, 2020

Numa outra ocasião, o ator e Bill Clinton viajaram juntos no jato particular de Jeffrey Epstein (o "Lolita Express"), em 2002, para ir à África do Sul numa "viagem humanitária". O círculo de amigos famosos de Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein não fica por aqui: Elon Musk foi fotografado com a socialite numa festa organizada pela Vanity Fair em 2014, segundo mostra uma fotografia revelada no Twitter. Num outro tweet, Musk revela não conhecer Ghislaine Maxwell.