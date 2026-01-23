O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Máxima

Atual

Os Óscares estão mais femininos, mas ainda não chega

As recentes nomeações aos Óscares mostram um aumento no número de mulheres nomeadas. Ainda assim, estamos longe de uma igualdade de género e a previsão é que os discursos continuem a ser mais masculinos. Não deixa de ser frustrante esta abertura ao cinema do mundo com filmes do Brasil, Irão e Noruega não contribuir para a tão esperada redução do fosso entre homens e mulheres.

Hamnet
Hamnet Foto: IMDB
23 de janeiro de 2026 às 15:07 Rui Pedro Tendinha

Os Óscares ainda são um mundo de homens? A resposta é um afirmativo sim. As recentes nomeações aos Óscares mostram apenas 30% das nomeações foram para o género feminino, ou seja, 74 mulheres contra uma maioria masculina. 

A questão que se impõe é pode ser lícito festejar-se o maior recorde de representatividade feminina mesmo assim? O bom senso pede para haver alguma cautela. Se é verdade que os números em torno de uma igualdade vão aumentado,  a balança continua a estar demasiado inquinada para os homens, sobretudo quando no espaço mediático há um certo empolamento com um outro feito, o de Chloé Zhao a realizadora de Hamnet (2025) ter entrado no restrito clube de mulheres realizadoras com mais do que uma nomeação, um clube onde apenas pertencia Jane Campion, cineasta de O Piano (1993) e O Poder do Cão (2021).  Custa a crer que depois destes anos todos este privilégio apenas tenha tocado duas cineastas. 

O copo meio cheio também poderá mostrar que num futuro próximo cineastas como Greta Gerwig, Maggie Gyllenhaal ou Kathryn Bigelow (este ano ignorada no drama catastrófico Prestes a Explodir, o filme que a Netflix não soube fortalecer na temporada dos Óscares) possam também entrar para este tal circuito restrito. 

Uma diretora de fotografia que pode fazer história 

Hamnet
Autumn Durald Arkapaw Foto: IMDB

Daquilo que é particularmente entusiasmante nestas nomeações da Academia é a inclusão de alguns nomes femininos nas categorias técnicas. E porque é raro diretoras de fotografia em Hollywood, há que saudar a presença nas nomeações de Autumn Durald Arkapaw, autora da luz estonteante de Pecadores, o filme com mais nomeações de sempre na História: são 16, sim 16! Uma nomeação justíssima num trabalho de criação de atmosferas quentes numa história sobre racismo no sul dos EUA e com muito “flow” de música, sangue e sexo. A outra boa notícia é que Autumn é mesmo a favorita para vencer o Óscar. Se se concretizar será a primeira mulher a vencer esta categoria, uma categoria em que só outras três diretoras de fotografia chegaram ao patamar das nomeações. Na categoria de som é ainda mais estimulante perceber que os três filmes nomeados têm três mulheres como técnicas. Aí é um Óscar garantido no feminino

Menos surpreendente é na categoria de melhor guarda-roupa apenas estarem nomeadas mulheres. Esta categoria, dizem os números, tem tido mais mulheres nomeadas do que homens. É a única em que os homens ficam geralmente em plano secundário, o oposto nos efeitos visuais, onde as vastas equipas nomeadas são compostas quase só por homens: em 20 nomeados, só uma mulher, uma criativa que ajudou a criar dinossauros no novo Jurassic World

Um toque feminino na animação 

Hamnet
A Pequena Amélie Foto: IMDB

E é também interessantíssimo perceber-se que nos filmes de animação há um forte contingente feminino. Aliás, os filmes nomeados têm todos um recorte narrativo assente na força feminina. Nesse aspeto, o mais belo dos cinco nomeados, o francês A Pequena Amélie, de Liane Cho-Han e Maillys Vallade, valida todo o seu poder encantamento nos ensinamentos femininos de uma ama japonesa a uma menina belga num Japão idílico. Cinema de animação pensado com alma feminina e executado com um gesto de poesia de desenho cromático ainda mais feminino. É uma obra quase a estrear em Portugal. 

Ao contrário dos Óscares, a presença visível de cinema feito por mulheres nos grandes festivais internacionais é bem superior. Os programadores de Cannes, Veneza ou Berlim, têm tido um cuidado maior. O cinema do mundo, sem a máquina da indústria americana, está a dar bem mais espaço a novas realizadoras e a potenciar o crescimento de cineastas. O anúncio da próxima colheita da Berlinale assim o prova. 

É nas atrizes que está o ganho 

Hamnet
Wicked Pelo Bem Foto: IMDB

Ainda assim, nas nomeações dos prémios femininos de interpretação, o talento feminino, dê por onde der, vai estar sublinhado ao máximo. Trata-se de um ano particularmente feliz, a tal ponto que foram muitos nomes a ficar de fora sem vaga, alguns deles a causar alguma surpresa. Por exemplo, Ariana Grande em Wicked Pelo Bem há um mês atrás estava particularmente garantida na luta pela estatueta de atriz secundária. A sua omissão terá sido punição pela forma como esta sequela foi recebida com frieza pela imprensa mundial, mesmo com os resultados milionários na bilheteira. Também nesta categoria, a omissão a Emily Blunt em The Smashing Machine: Coração de Lutador parece trazer o travo de injustiça, embora seja preciso reconhecer que o efeito estado de graça de Valor Sentimental se repercutiu nas interpretações e tornou as vagas mais escassas: Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning e Renate Reinsve estão todas nomeadas, esta última na categoria de atriz principal, categoria essa onde há um duelo de interpretações de excelência - por um lado a mãe psicóloga em “burn-out” de Rose Byrne em Se Tivesse Pernas, Dava-te um Pontapé, do outro, a mãe em luto de Jessie Buckley nesse tão emocional Hamnet

Sem querer fazer futurologias, a condição feminina nos Óscares de 15 de março está bem representada mas é quase garantido que Chloe Zaho não repita o discurso emocionado quando venceu há uns anos por Nomadland- Sobreviver na América ou, com este filme, o Golden Globe. As fichas estão todas em Batalha Atrás de Batalha, de Paul Thomas Anderson ou nesse conto de vampiros tão sensual chamado Pecadores, de Ryan Coogler. 

Leia também
As Mais Lidas
Boost Activate