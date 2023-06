Os excessos do fast fashion são agora visíveis do espaço

Há 9.000 toneladas de roupas no deserto chileno, que agora podem ser avistadas através de imagens via satélite, entre vulcões e centenas de quilómetros da costa do Pacífico. A localização exata onde estão depositadas estas enormes quantidades de roupa é uma lixeira a céu aberto em Antacama.

A imagem foi revelada na rede social Twitter a 10 de maio passado, pela SkyFi, empresa americana especializada em imagens de satélite, que mobilizou sua comunidade no fórum Discord para localizar este aterro sanitário de têxtil.

Captada acima da cidade de Alto Hospicio, na região de Tarapacá, a fotografia mostra uma área onde se destacam grandes massas em tons de azul, cor predominante das roupas.

Não é a primeira vez que esta lixeira é assunto entre os ambientalistas e não só: em setembro de 2021, foram as imagens do jornalista Martin Bernetti para a Agence France-Presse que evidenciaram a situação. De acordo com as autoridades chilenas, 46.285 toneladas de roupas usadas entraram no país pelo porto de Iquique, a 20 quilómetros de distância, assevera a Madame Figaro. O país, recebe remessas de todo o mundo com o objetivo de revendê-los em toda a América Latina, tornou-se quase num hub de roupas em segunda mão, só que há mais desperdício do que circularidade. O resultado são cerca de 39.000 toneladas de camisas, casacos, calças e outros acessórios de moda a poluir este deserto, sem destino à vista.