Máscaras cirúrgicas, comunitárias ou duplas? As recomendações dos especialistas

As dúvidas começaram a instalar-se quando países europeus como a Áustria, a Alemanha ou a a França estabelenceram a obrigatoriedade do uso das máscaras FFP1 e FFP2 (com um desempenho mínimo de filtração de 90%) em locais públicos, proibindo o uso das máscaras comunitárias devido às novas estirpes.e um dos vice-presidentes da, explica à Máxima que "existe uma variedade de máscaras comunitárias desenvolvidas pela nossa indústria têxtil, que têm vários níveis de proteção. No entanto, em termos médios, gerais, uma máscara comunitária tem um nível de proteção inferior, dependendo da qualidade dos tecidos e do material que é utilizado. Algumas até permitem colocar um filtro de tecido não tecido (TNT), mas as máscaras comunitários nunca estarão ao mesmo nível da máscara cirúrgica,." Da perspetiva de Tato Borges, também há outras vantagens em relação à máscara social. "Acaba por funcionar nos dois sentidos, 50% de proteção para si e 50% para o outro. Já a máscara cirúrgica é muito mais eficaz a proteger os que estão à volta., e não a nós próprios. Sei que há máscaras que admitem a possibilidade de neutralizar o vírus, e essas terão uma maior proteção relativamente às máscaras comunitárias normais, sem qualquer tipo de tecido não tecido a proteger", acrescenta, referindo-se à inovadora máscara da MO, a primeira máscara têxtil testada contra o SARS-CoV-2 pelo Instituto de Medicina Molecular.Sabe-se, de acordo com números oficiais, que 80% dos mais de 3000 modelos de máscaras certificados pelo Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário (Citeve) têm uma capacidade de filtração entre 70% e 90%. Como avança uma notícia do jornal Público, se o(ECDC) recomendar uma capacidade de filtração acima dos 90%, próxima ou igual à das máscaras FFP2, são cerca de 2400 modelos que podem perder interesse comercial em Portugal (números do diretor geral do Citeve, Braz Costa).Para já, e perante a expansão de variantes mais contagiosas como as do Reino Unido e da África do Sul, nem a Organização Mundial da Saúde (OMS nem o, alteraram as suas orientações quanto às máscaras a usar pela comunidade., que costuma alinhar as suas diretrizes com estas organizações mundiais, também não se pronunciou sobre possíveis alterações, apesar de a Sociedade Portuguesa de Pneumologia ter afirmado que a entidade deveria seguir o exemplo de outros países europeus e impor o uso de máscaras cirúrgicas em todos os locais. A DGS mantém, assim, a campanha visual que desenvolveu para esclarecer o uso das máscaras, que identifica as normas gerais, os erros, mas também as