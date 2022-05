Lisbonweek regressa com foco em Marvila

Ao longo do mês de maio, a edição LisbonWeek 2022 preparou uma programação emblemática para descobrir a história e o património de Marvila, bem como as artes e talento dos artistas deste bairro. Desde visitas guiadas, a circuitos pelo espaço artístico de Marvila e a conversas sobre arquitetura e trabalho, a programação desta 7ª edição conta com muitas surpresas.

A plataforma de comunicação, criada pela ACTU, uma associação cultural sem fins lucrativos, destaca-se por oferecer uma variedade de audioguias em sete locais de Marvila. Com histórias narradas pelo historiador Pedro Sequeira, o percurso tem início no Prata Riverside Village, onde pode visitar a exposição 10 Anos da Lisbonweek, que celebra os melhores momentos de todas as edições, e também a exposição Brilha Rio, uma amostra surpreendente de letreiros comerciais de Lisboa do século XX.



O dia 7 de maio é especialmente dedicado a um Open Day, no qual pode visitar as exposições e conhecer as obras site-specific dos seis artistas residentes da Lisbonweek, espalhados por vários espaços de Marvila. As visitas culturais vão decorrer todos os sábados e domingos de maio, disponíveis em português no horário da manhã e em português e inglês à tarde. A Lisbonweek desafia-nos a desvendar os segredos e as histórias de uma Lisboa desconhecida através de um passeio pela Marvila antiga e contemporânea e numa visita ao interior do Palácio da Mitra, uma joia da arquitetura palaciana portuguesa da primeira metade do século XVII, cujas portas se abrem exclusivamente para a ocasião.





O circuito de artes (dias 8, 21 e 22 de maio) passa pelos principais espaços artísticos do bairro. As galerias Bruno Múrias, Francisco Fino, Insofar, Underdogs, The Room ou o estúdio da artista Adriana Barreto fazem desta freguesia uma das mais criativas da cidade. Outra atividade que promete não desiludir é o ateliê de criatividade que terá lugar no dia 8. O workshop, cujo lema é Pare de trabalhar e trabalhe a sua criatividade, será liderado por Lorraine Steel, coach e consultora de negócios, e Peter Moolan-Feroze, consultor de criatividade. Os especialistas propõe-nos uma experiência única que libera a imaginação, que envolve a intuição e em que se aplica uma abordagem inovadora aos problemas.

A programação contará ainda com um Ciclo de Conversas sobre os temas da arquitetura e do trabalho e uma grande festa de encerramento na Fábrica do Braço de Prata, para celebrar o 10º aniversário da Lisbonweek, em que serão recriados os melhores momentos de todas as edições. Os bilhetes para os Passeios Culturais, Circuito das Artes, e Ateliê de Criatividade, já estão disponíveis através da plataforma Ticketline.