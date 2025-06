De 12 a 17 de junho, cuidado. Estes signos vão meter o pé na argola

De 12 a 17 de junho, as influências astrológicas são dadas a cuidados adicionais. Marte termina a sua longa digressão pelo signo de Leão, mas não sem antes desenhar uma quadratura ao planeta Úrano em Touro, que está a 28 graus do signo, trazendo uma energia frenética aos signos fixos: Touro, Escorpião, Leão e Aquário. No dia 15 estará exato, mas no dia 16 a Lua estará envolvida nesta dialética dos astros, aumentando ainda mais a necessidade de cautela para estes signos.

Por estes dias, a tendência para a agitação e impulsividade, estarão amplificadas. Com estas influências, queremos estar livres de qualquer restrição e, por isso, a reatividade a tudo o que represente um limite será forte. Neste contexto, a tentação de mandar tudo para o ar será forte. Posteriormente, já de cabeça fria, a possibilidade de arrependimento é elevada, sendo de se evitar tomar decisões a vários níveis: nas relações, ao nível financeiro e mesmo ao nível da aparência física. Em atividades desportivas, convém não correr riscos desnecessários, ouvir bem o corpo e não ir além daquelas que são as capacidades do momento.

No dia 16, quando a Lua em Aquário se posicionar numa oposição ao planeta Marte e em quadratura ao planeta Úrano, será essencial ter cuidado com o mundo emocional do outro e saber proteger o seu. Situações de grupo têm tudo para estar suscetíveis a algum tipo de trauma ou drama, por isso será importante evitar esse tipo de interações. No caso de se colocar nelas, tenha cuidados acrescidos. Por se tratar de Úrano, as tecnologias tenderão a apresentar falhas, pelo que diminuir a nossa dependência das mesmas será uma boa ideia.