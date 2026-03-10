Júpiter fica direto em Caranguejo: o que muda para cada signo

Júpiter fica direto em Caranguejo, finalmente! Retrógrado desde novembro de 2025, tem trazido correntes emocionais intensas e afetado todo o tipo de relações, incluindo as familiares. Ao começar a marcha em frente, conseguimos sair dos lugares onde temos estado encalhados, envolvidos em ruminações internas.

A partir do dia 11, a nossa capacidade de transformar ideias em ação estará muito mais pronunciada devido à maior fluidez emocional. Até entrar em Leão, no dia 29 de junho, será possível chegar a bom termo em situações da esfera íntima. Estarão em resolução muitos desses temas de novembro do ano passado que, ao regressarem, atingem um clímax por estes dias, potencializando uma lição valiosa sobre os nossos padrões emocionais.

A cruz cardinal do zodíaco e os signos de água são os mais afetados por este movimento direto de Júpiter. Caranguejos irão sair de situações de estagnação e finalmente dar um rumo a situações pendentes. Capricornianos terão maior clareza para sair de situações que pareciam estar num beco sem saída. Carneiros e Balanças tenderão a ter entendimentos de mecanismos emocionais que não estavam a ser claros. Os restantes signos de água, Escorpião e Peixes, terão maior fluidez no dia a dia, atraindo alguma sorte para os seus caminhos, desde que estejam a fazer o esforço necessário para atingir o que pretendem; se não, a influência pode até passar despercebida.