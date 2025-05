Horóscopo. Partir ou ficar? Estes signos vão ter o desenlace

Vénus e Marte têm estado numa dança desde outubro e estão cheios de poder, agora que estão diretos e fora da mancha de retrogradação. Ao longo do período em marcha atrás, estiveram duas vezes em trígono: a primeira em outubro, com Marte em caranguejo e Vénus em Escorpião; a segunda em abril com Vénus retrógrada em Peixes e Marte em Caranguejo e agora a terceira vez será em maio com Vénus em Carneiro e Marte em Leão. Com ambos os planetas em movimento direto, o símbolo dos nossos desejos (Marte) e o símbolo das nossas necessidades (Vénus), estamos livres para pôr em prática o que refletimos desde outubro relativamente ao nosso relacionamento com o outro, mas também ao nosso relacionamento principal da nossa vida: o que estabelecemos cá dentro.

Há valentes anos uma música da banda de Hip Hop, Mind da Gap, soava: "bazamos ou ficamos?". Podia ser a banda sonora destes dias que se seguem, devido ao elemento fogo, de Vénus em Carneiro e Marte em Leão, que dará estamina para avançar e criar uma nova realidade afetiva. É disso que trata este trígono, é tempo de atrair o novo, mesmo que seja numa relação aonde se decida ficar. Atravessar a retrogradação de Vénus e Marte e decidir que se quer continuar com aquele "outro" significa que muitos testes se passaram e que o amor resistiu. Porém, não é raro o contrário acontecer: chegar-se à conclusão de que o que devia lá estar, não está e, muitas vezes, com novos amores à vista a ajudar à partida.

Quem não está numa relação íntima com o outro, teve tempo para curar as relações antigas, seja porque elas voltaram do passado para serem vistas de frente, seja porque no íntimo de cada um a dor não resolvida teve de ser encarada. Para esses, este tempo é igualmente relevante, permeando uma noção daquilo que é necessário para se mover pela vida: o que tira e o que dá energia, o que leva para o calabouço e o que permite o avanço e principalmente o que não se quer voltar a permitir na relação com o outro, desenhando imperativos para relações futuras.

Este será um tempo de desenlace, no geral, mas principalmente para quem tem assinaturas astrológicas nos signos de fogo e água, onde os dois signos estiveram retrógrados. Marte em Leão está a reger a entrada de Saturno em Carneiro e a aproximação deste ao planeta Neptuno, que acontecerá a 25 de maio. Apesar de ainda não ser uma conjunção exata, que apenas acontecerá em fevereiro de 2026, estará bem próxima de o ser, iniciando novas realidades estruturais nos campos micro e macro. Por isso, no que diz respeito às nossas relações, a forma como estamos nelas, não voltará a ser a mesma.