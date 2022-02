Todos os nomeados para os Óscares 2022

Os Ricardos

Os Ricardos

Os Ricardos

- Belfast- No Ritmo do Coração- Não Olhem Para Cima- Drive My Car- Duna- King Richard- Licorice Pizza- Nightmare Alley- O Poder do Cão- Amor, Sublime Amor- Belfast- Drive My Car- Licorice Pizza- O Poder do Cão- Amor, Sublime Amor- Javier Bardem (- Benedict Cumberbatch (O Poder do Cão)- Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!)- Will Smith (King Richard)- Denzel Washington (A Tragédia de MacBeth)- Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye)- Olivia Colman (A Filha Perdida)- Kristen Stewart (Spencer)- Penélope Cruz (Madres Paralelas)- Nicole Kidman (- Ciarán Hinds (Belfast)- Troy Kotsur (No Ritmo do Coração)- Jesse PLemons (O poder do Cão)- K. Simmons (- Kodi Smit-McPhee (O poder do cão)- Jessie Buckley (A Filha Perdida)- Ariana Debose (Amor, Sublime Amor)- Judi Dench (Belfast)- Kirsten Dunst (O poder do cão)- Aunjanue Ellis (King Richard)- Belfast- Não Olhem para Cima- King Richard- Licorice Pizza- A Pior Pessoa do Mundo- No Ritmo do Coração- Drive My Car- Duna- A Filha Perdida- O Poder do Cão- Greig Fraser (Duna)- Dan Lautsen (O Beco do Pesadelo)- Ari Wegner (O poder do cão)- Bruno Delbonnel (A Tragédia de Macbeth)- Janusz Kominski (Amor, Sublime Amor)- Não Olhem para Cima- Duna- Encanto- Madres Paralelas- O poder do Cão- "Be Alive" (King Richard)- "Dos Oruguitas" (Encanto)- "Down To Joy" (Belfast)- "No Time To Die" (007 – Sem Tempo para Morrer)- "Somehow You Do" (Four Good Days)- Não Olhem para Cima- Duna- King Richard- O Poder do Cão- Tick, Tick… Boom!- Cruella- Cyrano- Duna- O Beco do Pesadelo- Amor, Sublime Amor- Um Príncipe em Nova York 2- Cruella- Duna- Os Olhos de Tammy Faye- House of Gucci- Duna- O poder do cão- O Beco do Pesadelo- A Tragédia de MacBeth- Amor, Sublime Amor- Drive My Car (Japão)- Flee (Dinamarca)- A Mão de Deus (Itália)- Lunana (Butão)- A Pior Pessoa do Mundo (Noruega)- Ascension- Attica- Flee- Summer of Soul- Writing with Fire- Audible- Lead Me Home- The Queen of Basketball- Three Songs for Ben Azir- When We Were Bullies- Encanto- Luca- Flee- A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas- Raya e o Último Dragão- Affairs of the Art- Bestia- Robin Robin- Boxballet- The Windshield Wiper- Ala Kachuu – Take and Run- The Dress- The Long Goodbye- On My Mind- Please Hold- Belfast- Duna- 007 – Sem Tempo para Morrer- O poder do cão- Amor, Sublime Amor- Duna- Free Guy- 007 – Sem Tempo para Morrer- Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis- Homem-Aranha: Sem Volta para Casa