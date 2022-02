Depois de Mason Greenwood, há mais um caso de violência na Premier League

este foi detido em casa, pouco depois da ex-companheira ter chamado a polícia. Sabe-se apenas que é jogador nesta liga e é reincidente, e que há um acordo de silêncio no caso. "Chegou a um acordo e isso silenciou efetivamente a rapariga em questão e interrompeu a ação judicial", refere uma fonte ao jornal britânico The Sun.

Há semanas, o caso deque envolve o futebolistachocou o mundo. Isto porque a ex-namorada de Greenwood revelou um comprometedor e chocante áudio de uma conversa entre ela e o jogador do Manchester United, colega de Ronaldo, em que este dá a entender que quer ter sexo com ela forçosamente. Apesar de Robson repetir várias vezes que não é esse o seu desejo. "Afasta as pernas" diz, a certo ponto, o jovem de 20 anos. "Se me voltas a empurrar nem sabes o que te acontece", diz, também.Agora, sabe-se que há um outro jogador da Premier League que está acusado de um crime na mesma categoria. Até agora nem a imprensa britânica nem a polícia revelam o nome em questão, mas sabe-se queO áudio que envolve Mason remonta a outubro de 2021, e foi divulgado pela própria ex-namorada na sua página de Instagram, acompanhado de várias fotografias com evidentes agressões, como nódoas negras nos braços ou sangue a escorrer da boca. "Para todos aqueles que querem saber o que Mason Greenwood me fez", escreveu a modelo nas histórias publicadas, entretanto apagadas do seu Instagram.Robson partilhou depois cinco fotografias mostrando contusões profundas nos braços e pernas, bem como um olho vermelho ensanguentado.Um porta-voz do clube acrescentou: "Estamos conscientes das imagens e alegações que circulam nos meios de comunicação social. Não faremos qualquer outro comentário até que os factos tenham sido estabelecidos. O Manchester United não tolera qualquer tipo de violência". Mais tarde, foi suspenso pelo clube e libertado sob fiança, tendo também perdido vários patrocínios, incluindo o da Nike.