Balenciaga invade Wall Street com desfile histórico

A nova coleção resort da casa espanhola presta homenagem à "cidade que nunca dorme" com uma reformulação do clássico "look de escritório" dos anos 80. Blazers oversize, fatos de treino e modelos cobridos de latex dos pés à cabeça transformaram a bolsa de valores de Nova Iorque num espetáculo inesquecível.