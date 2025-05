As propostas gastronómicas do Ritz para os dias quentes

O sol já começa a espreitar e nada como aproveitar a chegada do bom tempo para passar o dia junto à piscina, a degustar uma carta com pratos saudáveis e cozinhados no forno a lenha, ou, em alternativa, no Restaurante Varanda, a comer um brunch. A Máxima foi visitar o hotel Ritz para conhecer estas e outras propostas que têm para os próximos meses.