Quem era Lee Radziwill, a antiga princesa e irmã mais nova de Jackie O

A socialite Lee Radziwill, irmã mais nova da ex-primeira-dama dos Estados Unidos da América, Jacqueline Kennedy Onassis, morreu nesta sexta-feira em Nova Iorque, aos 85 anos. Lee trabalhou como atriz, designer de interiores, executiva de relações públicas e também foi embaixadora da casa de moda Giorgio Armani.

Em entrevista ao The New York Times em 2013, Radziwill, que também é lembrada pela suposta rivalidade que tinha com a sua irmã mais velha, afirmou que todas as pessoas no mundo se arrependem de algo e quem diz que não se arrepende é mentiroso. "Tem havido muitas coisas na minha vida para me arrepender, coisas que gostaria de ter mudado, ou que de alguma forma não fiz acontecer. O que eu não tenho é inveja. Estou perfeitamente satisfeita neste momento da minha vida. Eu fiz tantas coisas fascinantes e a maior alegria é que eu continuo a fazer coisas interessantes e a conhecer pessoas fascinantes. (…) Quando eu era jovem, eu costumava pensar que todos deveriam morrer aos 70… mas os meus amigos mais íntimos, como Rudolf [Nureyev] e Andy [Warhol] e até certo ponto [Truman] Capote, muito menos a maioria da minha família próxima… nem chegou a esta idade. Há algo a dizer por se ser mais velho, e temos as memórias."

E as memórias de Lee eram, certamente, incríveis. Irmã de Jackie O., amiga do escritor, argumentista e dramaturgo norte-americano Truman Capote, do pintor e cineasta norte-americano Andy Warhol, do bailarino e coreógrafo soviético Rudfolf Nureyev e do fotógrafo nova-iorquino Peter Beard, acompanhou em tourné os icónicos The Rolling Stones. Não era por menos que Lee Radziwill era uma fixação dos paparazzi. Casou-se três vezes: primeiro com o executivo editorial Michael Temple Canfield, em 1953 (separaram-se em 1959), com o aristocrata polaco, o príncipe Stanislaw Albrecht Radziwill, em 1959, com quem teve dois filhos, Anthony (em 1959) e Anna Christina (em 1960), e de quem adotou o apelido (terminaram em 1974); e em seguida, em 1988, com o realizador de cinema e ator Herbert Ross, com quem ficou até 2001. O seu filho Anthony morreu de cancro em agosto de 1999.

Lee nasceu Caroline Lee Bouvier a 3 de março de 1933, filha do corretor John Vernou Bouvier III e da socialite Janet Lee Bouvier. Os pais separaram-se quando ela e Jackie tinham 7 e 10 anos.