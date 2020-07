James Norton, o novo menino bonito do cinema

1 de 5 Em The Trial of Christine Keeler, 2020. 2 de 5 Em Mr. Jones, 2019 3 de 5 Na série McMafia, 2018 4 de 5 Em Grantchester, 2014 5 de 5 Em Death Comes to Pemberley, 2013

Se existe algo que incomodaé que o identifiquem como um ator de televisão. Mas entendemos essa colagem: contracenou em 17 séries, várias de sucesso, e em 11 filmes. É certo que iniciou a carreira de ator num filme, Uma Outra Educação, há 11 anos, num papel secundaríssimo, mas foram as séries televisivas que lhe deram a notoriedade como ator e como um novo símbolo sexual, o que o tornou o novo "pretty boy" do cinema britânico.No momento de fecho desta edição [a de março de 2020], James Norton marcava presença nas salas portuguesas em Mr. Jones (nomeado para melhor filme no mais recente Festival de Berlim), do qual é o protagonista, e Mulherzinhas, no papel relevante de John Brooke. Mas apesar do sucesso no grande ecrã, continuam a ser as ditas séries a levá-lo mais perto do grande público, como é o caso de The Trial of Christine Keeler, o recente êxito da BBC.A sua beleza, que muito se deve aos grandes olhos azul-safira, e a candura sensual não passaram despercebidas nas séries Happy Valley e Guerra e Paz (ambas de 2016) que vimos em Portugal. Mas foram McMafia (de 2018) e Grantchester (de 2019) que lhe deram uma maior visibilidade. Para culminar o sucesso, veem-no como o próximo 007. A sua resposta a isto? "James Bond, eu? Isso é uma loucura." Veremos se é ou não.