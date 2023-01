10 boas razões pelas quais deveria fazer mais sexo de manhã

Para muitos, só o pensamento de começar o dia cedo é um pequeno sofrimento. Mas há mais um benefício em ser uma pessoa matinal. O sexo pela manhã contribuiu para um "aumento da imunidade e para a diminuição do stress automaticamente", garante Susana Dias Ramos, neuropsicóloga e sexóloga clínica, especialista em terapia de casal. Reunimos em baixo todos os benefícios para convencê-lo a mudar sua rotina.

Acordar melhor

"Deveríamos ter mais relações sexuais de manhã e não de noite, só que culturalmente fazêmo-lo à noite, porque nos é instituído que é assim", conta Susana. Ou seja, o dia termina e a partir daí é que começa o envolvimento entre o casal. "Muitas das vezes as mulheres sofrem de hipodesejo sexual — que é a falta de vontade — exatamente por isto", explica a especialista, citando que ao fim do dia já nos zangámos com alguma coisa, tivemos algum problema no trabalho ou com as crianças, ansiedades misturadas, "tudo e mais alguma coisa."

O desejo é maior de manhã

"Quando acordamos temos diversas endorfinas que estão prontas para o amor: a ocitocina, a dopamina, todas elas estão elevadas". O nosso próprio corpo descansou à noite e acorda renovado, "com um pico de desejo matinal."

Diminui a ansiedade

"Se tivéssemos relações sexuais sempre de manhã, conseguiríamos beneficiar disso durante todo dia porque não teríamos tanto risco de ter ansiedade, ataques de pânico, desconforto, cansaço", enumera Susana.

Aumenta a produtividade

"A nossa produtividade aumenta, porque nós já começamos o dia com essa libertação toda das endorfinas que são tão boas para nós mentalmente, emocionalmente e psicologicamente", explica-nos a neuropsicóloga. Os orgasmos liberam dopamina, que é conhecida como a molécula da motivação. "Tal como o exercício físico deve ser feito pela manhã, o sexo leva-nos a arrancar o dia com uma predisposição diferente quando fazemos esse tipo de esforço", compara Susana e acrescenta: "E esse exercício físico além de tudo é prazeroso."

Pode atingir o orgasmo mais facilmente

O estradiol é a hormona que favorece o desejo e o comportamento sexual nas mulheres. "Ele está acima do normal quando nós acordamos, o que faz com que a mulher possa ter um maior prazer sexual", afirma a sexóloga clínica. E a partir do início da tarde começa a baixar, a medida do que o dia vai avançando e vamos gastando energia. O corpo tem mais capacidade de reagir pela manhã, porque "estão todas as condições reunidas para conseguir responder perfeitamente". E depois, não temos aquele cansaço todo.

Aprender a mudar de ritmo

Nem todas as mulheres apresentam esse desejo sexual assim que acordam, porque estão ensonadas. "Deve ser um sexo lento inicialmente enquanto os casais não se habituam a ter essas relações sexuais matutinas", aconselha Susana.

Ajudar a diminuir a dor

O desejo faz-nos mesmo sentir bem. "Quando há uma excitação, a ocitocina do corpo aumenta e a ocitocina é uma hormona que faz bem a tudo e mais alguma coisa", lembra a neuropsicóloga. As mulheres libertam-na mais com a paixão e nem tanto com a relação sexual. "Essa libertação faz-nos sentir mais desejadas, mais bonitas e mais felizes — porque também aumentam os níveis de serotonina —, uma coleção de hormonas que reagem à sexualidade como um todo, não só ao sexo."

Vai começar o dia com a pele melhor

O rubor sexual é um facto. "A pele parece mais brilhante, mas na verdade está mais rosada, o que dá um aspeto de mais saudável. É como se tivesse um blush automático", afirma a sexóloga. O rubor aparece essencialmente na face, ou especificamente nas bochechas, e também no colo do peito, um bocadinho abaixo do pescoço.

Susana reforça que a imaginação é muito importante para as "portanto, todo o corpo da mulher reage." Somos mais imaginativas e, com isso, "conseguimos criar uma relação sexual dentro da relação sexual que estamos a ter", explica a especialista.

Altere o horário do alarme

As relações sexuais de manhã tendem a ser mais curtas porque há menos tempo. "Eu recomendo que, se for para entrar na rotina do casal, ponha o despertador a tocar alguns minutos antes", aconselha Susana, ao reforçar que esses minutos sejam exclusivamente para o envolvimento do casal.

É o melhor horário para quem deseja engravidar

Os homens acordam com picos de testosterona muito altos. "Uns chegam a demonstrar mais de 50% do nível de testosterona do que têm ao longo do dia." Ou seja, o corpo deles "acorda pronto para reproduzir. Para as mulheres que procuram engravidar, esse é o momento que a relação sexual é mais produtiva para este fim", aconselha Susana. Mas não é preciso evitar o horário da manhã porque não quer ter um filho. Mantenha a prevenção habitual e não se preocupe — pelo contrário, aproveite, essa mesma testosterona garante mais disposição ao parceiro.

O único senão

Para os pais com crianças há sempre o medo de serem apanhados. "Ou adolescentes ou pré-adolescentes que entram pelo quarto dentro e eles infelizmente não instituíram que não podem entrar no quarto dos pais a torto e a direito sem se fazerem anunciar", lembra Susana, mas para esses há outra solução: "Acordar mais cedo e depois voltar a dormir. Melhor ainda, porque ainda tem um pouquinho de descanso pelo meio."