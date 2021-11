“Um dia jarras, noutro porta-jóias ou suportes para incensos. ”A colaboração da Banema Studio com a Ramos Cerâmica

No final de setembro, a concept store Banema Studio, ponto de referência para os amantes da arquitetura, do design e da decoração, celebrou o seu primeiro ano de existência em Lisboa.

A marca que nasceu no Porto em 2016 e viu a sua primeira localização no reconhecido bairro das artes "Miguel Bombarda", decidiu-se pela coragem ao abrir uma segunda loja no ano de 2020, em plena pandemia. E haverá bairro mais ideal do que Campo de Ourique?

Assim, para assinalar este marco, a Banema Studio propôs uma colaboração à ceramista Patrícia Gonçalves da Ramos Cerâmica. Deste bonito diálogo nasceu um set de três peças cativantes ao olhar e ao toque. "Ficam bonitas decoradas de flores, mas que bem que estão quando guardam pequenos tesouros ou seguram incensos cheirosos e objetos miúdos", referiu a artista em comunicado.

Banema Studio x Ramos Cerâmica Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro

As peças ligeiramente toscas e rugosas, como aliás é a sua assinatura, destacam-se pela simplicidade e estética predominantemente minimalista, mas que é tudo menos simples de concretizar. Há uma arte por detrás de cada uma destas criações que só a mais bela e sensível das almas conseguiria captar e fazer nascer.

A inspiração para esta coleção surgiu das sombras das flores que aparecem no interior do seu atelier. Por sua vez a mestria e a técnica pedem que cada peça seja de autor, moldada à mão, sem acesso a moldes demais, daí serem todas ligeiramente diferentes. Outro pormenor que, com certeza, fez a diferença, é o facto de terem sido produzidas num tempo sem pressa, com toda a "delicadeza e paciência que os objetos pequenos nos pedem", diz ainda a artista.

Para Patrícia Gonçalves, tratam-se de "peças para observar, tocar, sentir, acarinhar, espreitar e que gostam de se fazer acompanhar umas das outras."