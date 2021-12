Sugestão Máxima. 12 programas de Natal e passagem de ano para que nada lhe escape

Dolce by Windham Camporeal Lisboa, Torres Vedras

A apenas 30 minutos da capital, encontra o Dolce by Windham Camporeal Lisboa. Todos os anos, o hotel de cinco estrelas aposta num completo programa de passagem de ano e neste final de 2021 não será diferente. O tema da noite é La Dolce Vita para celebrar em pleno o melhor que a vida tem para oferecer.

Hotel Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa Foto: D.R.

O pacote inclui duas ou três noites de alojamento, a começar nos €565 para dois adultos, e toda a programação de festa adjacente. O jantar de 31 inicia as festividades, com o menu de degustação de cinco pratos, a grande novidade deste ano, ao encargo do chef Rui Fernandes. A amuse bouche traz-nos mousse leve de chèvre com geleia de ginginha de Óbidos e pêra rocha do Oeste seguida de uma entrada de lavagante, abacate, algas e caviar. Nos principais, há filete de garoupa braseada com terrina de legumes e lombo de vitela branca com gratinado de batata. Para finalizar, brisa de pistacho e manjericão com texturas de framboesa.

A festa segue com DJ e bar aberto a partir da meia-noite, fogo de artificio e as tradicionais passas. Há ainda uma ceia de Ano Novo planeada e, para quem se sentir no mood, um brunch no primeiro dia do ano. Este último com um valor adicional.



Torel Palace, Porto

A quadra festiva no Torel Palace é festejada à grande, com almoço e jantar incluídos tanto no Natal como na passagem de ano.

Torel Palace Foto: Luís Ferraz

A refeição da consoada (€95) conta com diversos pratos quentes como arroz de polvo, feijoada de tofu e magret de pato, batata doce e cogumelos. Já o almoço de 25 (€100) é mais requintado. É servido corneto de ceviche, sopa de boletos e alheira, xerém de gamba rosa e algas, pregado com presunto bísaro e barriga de leitão, pimenta preta e laranja.

Para o jantar de réveillon (€210), o Torel Palace oferece um menu como nenhum outro, como pode ver pelos nomes dos pratos: pecado à colher, tributo à Noélia, cegueira, sorriso perfeito.

Mercatto - Penha Longa Resort, Lisboa

A quadra natalícia é sempre um ponto alto no Penha Longa e este ano não poderia ser diferente. Para a ocasião, há dois programas de estadia especiais.

Penha Longa Mercatto Foto: Penha Longa

O pacote de Natal, válido para estadias na noite de 24 de dezembro, tem incluído a ceia de Natal no Penha Longa Mercatto, pequeno-almoço buffet no restaurante e late check-out (a partir de €250 em ocupação individual e partir de €320 em ocupação dupla). O almoço de 25 de dezembro, também no Mercatto, tem o custo de €65 por pessoa.

Já o pacote de passagem de ano inclui a estadia mínima de duas noites, jantar de gala na Sala Coroa com o tema 1001 Noites, pequeno almoço buffet no restaurante e late check-out (a partir de €765 em ocupação individual e a partir de €1,069 em ocupação dupla).

Omaggio - Praia do Sal Resort, Alcochete

A consoada do Resort Praia do Sal é passada no restaurante Omaggio, uma fusão das cozinhas portuguesa e italiana.

Restaurante Omaggio Foto: @praiadosal

O menu de dia 24 (€55) é composto por macarron de figo e fois gras; beterraba em texturas, gel de mirtilo, gema curada e espuma de gorgonzola; bacalhau em meia-curva; raviolli de amêjoa e bisque; carret de borrego; mousse de cenoura e Ferrero Rocher revisitado. Haverá ainda uma mesa com bolo-rei e outros doces natalícios.

Para a passagem de ano, o Praia do Sal preparou uma celebração temática inspirada na máfia italiana (€120). A ementa conta com diversas iguarias: amuse bouche (ostia Al Terra-Mar), aveludado de papaia com lagostim Al Panko para entrada, polvo confitado, Risotto Nero, Magret de pato e mil-folhas de morango e manjericão com gelado. A animação será garantida pelo DJ Villanova.



Evento Resolution/Revolution, Lisboa

Das 22h às 6h da manhã, o Coliseu dos Recreios é palco para oito horas de concertos na noite de passagem de ano.

Cartaz de Resolution/Revolution Foto: Revolution/Revolution

Pensado por André Henriques, o Resolution/Revolution convida o público a embarcar numa viagem pelos dois últimos anos e a celebrar as resoluções de uma nova época. Para além dos concertos de artistas como Ivandro, Maninho, SupaSquad, I Love Baile Funk Meets Churrasquinho, André Henriques, Nokin, Filipe Gonçalves, Gonçalo Roque, Ary Rafeiro, Uzzy, Dresh, Duarte Grilo e Pedro Garrido, a noite conta também com outros momentos de entretenimento. Os bilhetes (desde €33) estão à venda em resvolution.pt

Palma - Torre de Palma Wine Hotel, Alentejo

O Torre de Palma Wine Hotel convida-o a festejar a entrada em 2022 da melhor maneira, entre família e amigos, com um programa especial de passagem de ano (estadia para duas pessoas em quarto duplo custa €1890 e em quarto duplo superior custa €1980).

Torre de Palma Wine Hotel Foto: Torre de Palma Wine Hotel

Com entrada a 30 de dezembro e saída de 2 de janeiro, inclui três noites de alojamento com pequeno-almoço, visita guiada à Vila Romana de Torre de Palma com arqueólogo, prova de vinhos com produtos regionais alentejanos, menu de degustação Especial Fim de Ano desenhado pelo chef Miguel Laffan no restaurante Palma, fogo de artifício no dia 31, ceia de ano novo e bar aberto com música e pista de dança. Além disso, os visitantes têm ainda acesso à piscina interior do hotel, visita à adega de Torre de Palma e direito a late check-out.



Rocco, Lisboa

Este ano, o restaurante Rocco tem menus especiais para o Natal e a passagem de ano, com jantar e almoço incluído.

Restaurante Rocco Foto: Rocco

Para o jantar de consoada há terrina de foie gras como entrada, risotto al funghi e bacalhau confitado em crosta de broa e ervas como pratos principais. Mil-folhas de avelã de Piemonte para sobremesa. O almoço de dia 25 conta com cannelloni de lavagante e espargos, carré de borrego e profiteroles all’italiana no menu.

Para o réveillon, temos ostras do sado e bife tártaro trufado como petiscos, creme de sapateira e caviar Oscietra como entradas, risotto de carabineiro e bife "Rossini" como pratos principais e, por fim, tiramisù para a sobremesa. Os preços variam entre os €150 e os €350 por pessoa.

DeCastro Gaia - Espaço Porto Cruz, Porto

Restaurante DeCastro Gaia Foto: Espaço Porto Cruz

Com uma vista de causar inveja e ambiente acolhedor, o menu de passagem de ano do DeCastro Gaia conta com quatro pratos. Para começar há trufa fumada com escabeche, iscas de bacalhau e trouxas de alheiras e espinafres acompanhadas por um Dalva Doc Douro Reserva Branco 2018. Isto é seguido por lombo de tamboril com camarão e novilho à portuguesa com presunto. A sobremesa é chocolate, avelã e maracujá, acompanhada por vinho Porto Cruz 20 anos. O menu com bebidas incluídas tem um custo de €65 por pessoa.

Ó Balcão, Santarém

O chef Rodrigo Castelo propõe um Ribatejo refinado neste seu restaurante, a reunir distinções desde 2013. Uma cozinha de autor, que procura dar a conhecer ao máximo os produtores e produtos da região, com igual respeito pela sazonalidade e o desperdício mínimo. Se ainda não teve o privilégio de aqui vir, esta é uma boa oportunidade.

Restaurante Ó Balcão Foto: D.R.

A juntar à carta e ao menu de degustação habitual (€75 por pessoa, €45 o pairing de vinhos), aliam-se neste mês de dezembro duas propostas de natal, de forma a incluir diferentes públicos nas festividades. Um primeiro menu de €25 por pessoa que abrange para além do couvert, com pão de massa mãe, manteiga de salva, camarinhas e azeite, uma entrada com coscorão do Rio ao Mar, um dos queridinhos da casa, bochecha com puré fumado como principal e 'nem tudo é limão' como sobremesa. No menu seguinte €45 por pessoa, mantém-se o couvert, seguem-se duas entradas, o coscorão e o escabeche de coelho. Aqui o prato principal é bacalhau com mangusto e a sobremesa, a clássica rabanada. As bebidas, vinho da casa (branco e tinto), cerveja e água, estão igualmente incluídas. Uma dica: reserve previamente o seu lugar.

Herdade da Malhadinha Nova, Alentejo

"Na Malhadinha, o verdadeiro luxo assume a forma de espaço, tempo, natureza e partilha." Para uma passagem de ano como nenhuma outra, o programa da Herdade (desde €290 por pessoa) conta com quatro momentos: tempo e espaço (30 de dezembro); partilha e experiências (31 de dezembro); natureza e sustentabilidade (1 de janeiro); o passado e o presente (2 de janeiro).

Herdade da Malhadinha Nova Foto: Frederic Ducout Photography

Ao chegar, é recebido com um brinde aos últimos dias do ano. Às 18h há sessão de poesia com Pedro Lamares, às 19h30 temos Recital de Harpa com Rebeca Csalog e às 20h30 o jantar é no restaurante da herdade.



No dia 31, o dia começa com um passeio todo-o-terreno até às Vinhas Velhas da Malhadinha, situadas nas "courelas de Vale Travessos", seguindo de um almoço de partilha entre as vinhas. À tarde, descubra a exposição "A tradição do Alentejo". A noite começa na Taberna, com um miniconcerto de Buba Espinho, passando pelo jantar no restaurante da Malhadinha e termina com um brinde, fogo de artifício e muita música pela madrugada fora.

O primeiro dia de 2022 está também recheado de atividades: voo de balão e piquenique, corrida matinal pelos trilhos da herdade, treino funcional, brunch, plantação da horta junto à Ribeira de Terges e workshop de materiais autossustentáveis. Para o último dia, o programa conta com pequeno-almoço, aula de culinárias onde aprende a fazer um doce tradicionalmente alentejano e almoço piquenique no meio das vinhas.

Restaurante Casario - Gran Cruz House, Porto

Para entrar em 2022 da melhor maneira, o Casario oferece um menu recheado de iguarias portuguesas, acompanhadas por vinhos igualmente nacionais (€80).

Restaurante Casario Foto: Gran Cruz House

Começamos com salmão curado com molho de framboesa e robalo com funcho e laranja. Os pratos principais, polvo com puré de batata-doce e novilho com molho de Porto velho, são saboreados com vinhos Quinta de Ventozelo. A sobremesa é bolacha, avelã e caramelo salgado e as passas acompanhadas por espumante Dalva.



Sála, Lisboa

Neste Natal, o chef João Sá leva os costumes portugueses à mesa com um menu dedicado ao galo de raça preta lusitânica.

Restaurante Sála Foto: @sala_de_joao_sa

O menu conta com seis momentos, a começar com uma canja, foie gras e patinhas de frango, passando por peito, trufa negra e fricassé de cogumelos pelo meio e terminando com pele crocante, pinhão e chocolate branco como sobremesa. No Sála, vão estar disponíveis por esta altura dez menus para um total de 20 pessoas (€150 por duas pessoas).