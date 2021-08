O snack delicioso para todos os momentos

Há marcas com história que permanecem fiéis à sua génese, mas sem nunca perder a capacidade de se reinventarem. É o caso da Bahlsen, fabricante alemã fundada em 1889, que criou a sua primeira bolacha em homenagem ao filósofo e matemático Gottfried Wilhelm Leibniz e que ao longo de 130 anos tem vindo a aperfeiçoar as suas receitas.



Este ano, a Bahlsen está mais deliciosa do que nunca e foi alvo de um rebranding que lhe deu uma imagem mais cool, com grande destaque para as bolachas Waffeletten (cones waffle com cobertura de chocolate) e Choco Leibniz (com chocolate negro), best-sellers entre miúdos e graúdos.

Bolachas Waffeletten mini (cones waffle com cobertura de chocolate)

Bolachas Choco Leibniz (com chocolate negro)

Sob o lema "a vida é para ser saboreada", a Bahlsen conta também com as bolachas Messino, com recheio de cranberry envolta em chocolate; Croissant de Lune, em forma de croissant com avelã e um toque de baunilha; Deloba, com recheio de cereja; e Ohne Gleichen (que significa "sem igual", em alemão) uma receita e marca Bahlsen criada há mais de 120 anos. Com recheio de avelãs e praliné, a bolacha é esmagada entre dois waffers crocantes e coberta com um quadrado de chocolate de leite – difícil de resistir, certo?

Messino, uma bolacha com recheio de cranberry envolta em chocolate

Ohne Gleichen uma bolacha com recheio de avelãs e praliné

Para descobrir qual poderá ser a sua preferida, o melhor é comprar todas, por isso saiba que cada nova cor de embalagem brilhante relaciona-se com o tipo de chocolate que envolve cada bolacha, para além da imagem das bolachas em cada uma das respetivas embalagens. É fácil encontrar as Bahlsen nas prateleiras de todos os grandes retalhistas, nos corredores das bolachas ou do chocolate (€2,19).