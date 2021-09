Kappo: a verdadeira experiência nipónica em Cascais

Dashi.

Além destas propostas iniciais, há um momento dedicado aos niguiris ao estilo edomae, que são oito, e que o chef confecciona um a um com delicadeza e perícia. Tendo em conta a sazonalidade, é provável que os sabores possam ser de toro, akami, shu toro, cavala, sardinha, cavalo, lírio ou enguia, ou outro.

Figado de tamboril cozinhado em sake de soja e mirim com wasabi fresco.





Seguem-se ainda mais três momentos, para fechar esta cadência: nimono (pregado, foie gras e pimenta sancho), yakimono (wagyu de miyakazi, alho francês, miso e jus de chalota), e shokuji (salmonete, gohan, ouriço do mar). A experiência finaliza com o famoso purin, com a tradicional Kakigori, com morangos silvestres. O purin é servido com mirin, um condimento essencial usado na culinária japonesa, que neste caso vem de um sítio particular no Japão que o deixou em estágio durante 20 anos. Este menu, o Sanketsu, custa €90 por pessoa.

Nigiri de carapau.





Tiago Penão, o chef.

Aberto ao jantar e agora também ao almoço, outra das novidades é o novo menu de degustação ao almoço, o Omokase, composto por dois snacks à escolha do chef, dois sashimis, 10 nigirizushi e uma sobremesa (€75).



Os pairings de vinhos ou sake (ou ambos), que são um assunto sério nesta experiência, merecem a devida atenção, já que aqui há propostas igualmente inéditas. No caso do Danketsu, a harmonização com sete vinhos custa €50, com vinho e sake €60, e com premium sake €75.

A equipa do Kappo.





Tiago Penão veio do Praia no Parque diretamente para o leme da cozinha do Kappo, em Cascais. Foi buscar a equipa perfeita (algumas das pessoas tão autêntica como a cozinha japonesa. Ao balcão, a experiência tem outro sabor, apesar de o espaço ser pequeno e harmonioso, e ter também espaço que chegue para várias mesas.



Onde? Av. Emídio Navarro N.23 A, 2750-337 Reservas 21 484 4122

