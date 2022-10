A exposição "+Mulher" decorre pela terceira edição na Fábrica da Pólvora de Barcarena entre 17 de setembro e 23 de outubro. Imaginada pela fotógrafa brasileira Dai Moraes, especialista em sessões femininas Boudoir, "+Mulher" tem como objetivo dar voz a todas as mulheres, independentemente da sua idade, corpo, nacionalidade ou etnia e contar, através de retratos, as histórias desafiantes de verdadeiras guerreiras, que vivem o dia a dia com as marcas da sua luta no corpo.

Exposição de fotografia celebra diversidade do corpo feminino Foto: DR

Para Moraes, a conexão com a cliente é um componente muito importante durante o trabalho fotogáfico, para que esta se "olhe com mais amor e carinho", tornando-se assim o Boudoir uma ferramente essencial para resgatar a autoestima destas mulheres. Mais do que encorajar as participantes, a feminista quer incentivar de igual forma o público, convidando-o a refletir sobre o conceito de beleza.





A terceira edição conta ainda com uma grande novidade - uma componente multimédia, com vídeos a cargo de Joana Mouta, mentora do projeto visual Janela Discreta, dedicado à produção de conteúdos nas áreas de lifestyle, família, beleza ou saúde. Como tal, no evento, os visitantes terão acesso a vídeos com testemunhos de todas as participantes, através de um código QR que poderão ao lado da imagem em questão.



+Mulher teve a sua estreia em 2013, no Rio de Janeiro, sendo que a segunda vez aconteceu tanto no Rio de Janeiro como em Lisboa, já em 2019, ambas dedicadas ao cancro da mama.



Onde? Espaço público da Fábrica da Pólvora de Barcarena. Quando? De 17 de setembro a 23 de outubro.