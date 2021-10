A Sense of [E]motion. A exposição de arte abstrata de Alexandra Malo

Inspirada nas suas mais profundas emoções, como a tristeza ou a felicidade, e a artista Alexandra Malo criou mais de 50 obras entre 2020 e 2021, que agora estão exposição na galeria Artview, na rua Pinheiro Chagas, 44A, Lisboa, estando aberta ao público até 30 de outubro.

"Através da pintura, consigo mergulhar dentro de mim, conectar-me com os meus sentimentos e emoções expressando-as de forma livre, intuitiva, crua, autêntica e espontânea", afirmou Alexandra Malo, que é também designer, realizadora, produtora, marketeer, professora, empresária e empreendedora, e que sempre viu a pintura como uma paixão paralela.

"Pintar de dentro é a materialização da minha voz interior. Expresso-me através da cor, da textura do traço e do gestualismo" lê-se ainda no comunicado sobre a exposição.

Obra de Alexandra Malo, criadora da exposição 'A sense of [e]motion'. Foto: D.R

"Eu não planeio, simplesmente deixo-me ir e deixo que a magia aconteça. Quando termino uma tela, para mim, ela está viva, com cheiro e som adequados à mensagem positiva que passa", disse.

Alexandra Malo, criadora da exposição 'A sense of [e]motion'. Foto: D.R

Embora esta seja a sua primeira exposição, a artista conta com o apoio de nomes internacionais como o artista sueco Thomas Roth.