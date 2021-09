A precisar de chorar? Cinco filmes para ver agora

Visto do céu, de Peter Jackson

Saoirse Ronan nas filmagens do filme 'Visto do céu' (2009). Foto: IMDB

Baseado no livro de Alice Sebold, o filme Visto do céu conta a história da trágica morte de Susie Salmon (Saoirse Ronan), uma menina de 14 anos.



Quando está a ir para casa, Susie é abordada por George Harvey (Stanley Tucci), um vizinho estranho e solitário, que a viola e assassina. Durante o filme, vemos Susie num limbo celeste, enquanto é obrigada a assistir à dor que o seu desaparecimento causa à família, ao mesmo tempo que procura vingança contra o homem que a matou.

A distância entre nós, de Justin Baldoni

Haley Lu Richardson e Cole Sprouse nas filmagens do filme 'A distância entre nós' (2019). Foto: IMDB

Tal como o filme anterior, também este é baseado num livro, neste caso no romance trágico de Rachel Lippincott, Mikki Daughtry e Tobias Iaconis.

A distância entre nós aborda a relação de Stella Grant (Haley Lu Richardson) e Will Newman (Cole Sprouse), dois jovens internados no hospital que sofrem de fibrose quística, uma doença que impede o normal funcionamento dos pulmões.

Devido ao risco de apanhar uma infeção, Stella tem de se manter a um metro e oitenta de distância dos outros. Já Will só quer sair do hospital, desligar-se das máquinas e ir descobrir o mundo. Será que os dois jovens apaixonados conseguem manter-se a uma distância segura?

Marriage story, de Noah Baumbach

Scarlett Johansson e Adam Driver nas filmagens do filme 'Marriage Story' (2019). Foto: IMDB

A comédia dramática aborda o divórcio entre Charlie Barber, diretor de teatro, e a atriz Nicole Barber, papéis protagonizados por Adam Driver e Scarlett Johansson. Durante o processo separação, o espetador vê de forma crua e impiedosa as discussões do casal e a maneira como cada um lida com a situação.

Marriage story é baseado no divórcio do próprio realizador, Noah Baumbach, e da sua ex-mulher Jennifer Jason Leigh.

Primeiro, mataram o meu pai, de Angelina Jolie

Sareum Srey Moch nas filmagens do filme 'Primeiro, mataram o meu pai' (2017). Foto: IMDB

O filme de duas horas e dezasseis minutos conta a intensa história verídica de Luong Ung, protagonizada por Sareum Srey Moch, que com cinco anos é obrigada a sobreviver ao regime comunista de Khmer Vermelho, no Camboja, quando o ditador Pol Pot assume o poder em 1975.

Durante esse período, Luong e a família são obrigados a fugir da capital onde viviam, acabando por ser levados para um campo de trabalho forçado. Durante os quatro anos do regime, Luong é treinada como criança-soldado e os pais são mortos.

O Pianista, de Roman Polanski

Adrien Brody nas filmagens do filme 'O pianista' (2002). Foto: IMDB

Com Adrien Brody, Daniel Caltagirone e Thomas Kretschmann, o drama relata as memórias do polaco Wladyslaw Szpilman, um brilhante pianista judeu que viveu o Holocausto. Durante o filme, testemunhamos como Szpilman foge do gueto onde vivia em Varsóvia e é obrigado a refugiar-se nas ruínas da capital.

O Pianista é uma história verídica sobre o sofrimento, a luta e os horrores do povo judeu durante o regime nazi.