Veja aqui o 25º episódio da 2ª temporada do programa da Máxima

Aconteceu, na passada sexta-feira e sábado, demos a conhecer as ofertas do House of Beauty deste ano. Conhecemos os bastidores do lançamento da parceria entre a portuguesa King Loves Zilla com a icónica Stivali. Celebramos o 43º aniversário do Príncipe William, herdeiro do trono britânico. O Dicionário de Estilo desta semana analisa a ligação entre os célebres festivais de verão e moda. Visitamos ainda a Maison Sisley, localizada em Lisboa, que redifiniu os tratamentos de beleza, com o luxo e excelência que define a marca francesa.