Veja aqui o 24º episódio da 2ª temporada do programa da Máxima

Neste epiódio, visitamos a nova loja da Portugal Jewels, situada no coração da cidade lisboeta. Exploramos a história da célebre dinastia Spencer, família da Princesa Diana. Através do Dicionário de Estilo, conhecemos Charlotte Gainsbourg, musa e ícone parisiense. A Máxima fez check-in no hotel The One, que nasceu de um palácio abandonado. Por fim, assistimos à curta-metragem da Miu Miu, protagonizada por Willem Dafoe.