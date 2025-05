Veja aqui o 21º episódio da 2ª temporada do programa da Máxima

Neste episódio, reunimos os nossos momentos favoritos do Festival de Cinema de Cannes 2025. Fomos até à Mesh perceber como se constrói uma marca de joalharia de autor. Mostramos os destinos preferidos da realeza para uma escapadinha. Por fim, espreitamos os bastidores e os quatro membros do júri da 35.ª edição do Prémio Máxima Beleza & Perfumes.