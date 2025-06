Veja aqui o 22º episódio da 2ª temporada do programa da Máxima

Neste episódio, antecipamos tudo o que não vai querer perder do Máxima House of Beauty, que está de regresso nos dias 20 e 21 de junho. Espreitamos o Chelsea Flower Show, uma tradição que este ano destaca uma rosa em homenagem à Princesa de Gales. Com o Dicionário de Estilo mergulhamos sobre a história de Tyler Mitchell e nas suas fotografias. Por fim, visitamos a Her Clique, com uma exposição de Marie Tomanova, e a DCK, uma marca portuguesa de calções de banho.