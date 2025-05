Veja aqui o 18º episódio da 2ª temporada do programa da Máxima

Neste episódio, visitamos três projetos: o hotel Ritz, para espreitar as suas propostas para os próximos meses, a marca portuguesa Gandaia, para conversarmos com os seus criadores, e o Reformer Studio, o novo estúdio de pilates em Lisboa. Voltamos atrás na história para perceber como as relações entre Papas e Monarcas têm sido ao longo dos tempos. Já com o Dicionário de Estilo, analisamos o que acontece quando um artista entra em modo performático, com a história de Alexander McQueen, um revolucionário na indústria.