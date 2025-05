Veja aqui o 20º episódio da 2ª temporada do programa da Máxima

Neste episódio, mostramos as imagens da 35ª edição dos Prémios Máxima Beleza e Perfumes, que teve lugar no dia 14 de maio. Com o Dicionário de Estilo, fomos perceber de onde os criadores tiram inspiração para se renovarem a cada estação. Conversamos com Maísa Champalimaud sobre a sua recente exposição de pop art com retratos de ícones mundiais. Por fim, revelamos como é o processo de criação da Palma de Ouro, símbolo do cinema mundial.