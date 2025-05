Veja aqui o 19º episódio da 2ª temporada do programa da Máxima

Neste episódio, fomos até ao Café Bica para um Workshop Barista. A Met Gala marcou mais uma edição e reunimos os momentos que a marcaram. Com o Dicionário de Estilo, analisamos o que une as discotecas Studio 54, Palace e Frágil. Já com a realeza, comemoramos os 10 anos da princesa Charlotte. Por fim, mostramos o novo Porsche 911 Spirit 70, uma homenagem aos anos 70.