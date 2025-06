Porque é que estes bag charms peludos estão a conquistar as celebridades?

Com um aspeto caricato, os Labubus são a nova febre da internet. Nas redes sociais, são inúmeras as figuras públicas que se renderam ao mais recente acessório do street style. Celebridades como Dua Lipa, Rihanna, e Lisa e Rosé, do grupo de k-pop Blackpink foram fotografadas a usar malas de luxo com os colecionáveis monstrinhos anexados, disparando o aumento das vendas.

Labubus: os porta-chaves sensação nas redes sociais. Foto: Getty Images

Criados em 2015, pelo designer Kasing Lung, nascido em Hong Kong, os Labubus têm conquistado uma legião de fãs ao redor do mundo. Inspirados na mitologia nórdica, as características que destacam estes peluches são os dentes afiados, as orelhas de coelho e o sorriso nebuloso, que resulta numa combinação amorosa e assustadora. Há cerca de 300 variações de cores, formas e tamanhos, e a versão mais procurada são as caixas-surpresa - onde o peluche vem embalado num pacote misterioso, não revelando qual a cor ou design do brinquedo, semelhante ao fenómeno dos Sonny Angels.

Estes brinquedos tornaram-se na última febre no mundo da moda, com as principais fashionistas a exibirem as suas carteiras com Labubus afixados. É também uma tendência no mundo masculino, e assim o diz a colaboração da Pronounce com estas figuras, apresentada na Semana da Moda Masculina de Milão.

A colaboração da Pronounce com os Labubu brilhou na Semana da Moda Masculina de Milão. Foto: Pronounce

Podemos atribuir os louros deste fenómeno a Jane Birkin. A atriz e modelo era conhecida por personalizar a sua carteira pessoal, o modelo “Birkin” da Hermès, batizado com o apelido da própria. Na carteira, nunca faltavam os mais variados adornos que passavam desde terços, a colares e autocolantes, tornando-se na imagem de marca do ícone de moda francês.

Jane Birkin inspira nova tendência: malas personalizadas com adornos diversos. Foto: Getty Images

Segundo a Glamour, estes bag charms começaram a ganhar destaque na Semana da Moda de Copenhaga, no verão passado e, atualmente, somam-se nas redes sociais as tentativas de reprodução da tendência criada por Jane Birkin. Laços, porta-chaves, lenços e peluches dominam as escolhas. O objetivo é apenas um: evocar o maximalismo através de objetos de gosto pessoal.

Dua Lipa foi uma das celebridades que não resistiu a este fenómeno. Foto: The Grosby Group.

Os Labubus fazem parte da série de “The Monsters” da marca chinesa Pop Mart. Em Portugal encontram-se à venda no website da marca, por preços que variam entre os 17€ e os 105€, mas existem edições limitadas, raras ou revendidas que ultrapassam os milhares de euros.