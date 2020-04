Mais do que uma peçapara os dias de maior preguiça, as leggings tornaram-se um símbolo de elegância e criatividade no guarda-roupa. Ganharam novos padrões e cores, mesmo que o simples preto continue a fazer sentido, e são ideais para os dias de isolamento.Para combinar com uma camisa branca masculina, uma camisola oversized ou um cardigan, ei-las(ainda) em toda a sua glória.