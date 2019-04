Mãe escreve carta polémica a pedir o fim das leggings

Maryann White, "mãe católica de quatro filhos" escreveu uma carta ao jornal das Universidade de Notre Dame e do colégio de St. Mary’s a pedir às raparigas para não usarem leggings porque "tornava difícil os rapazes se controlarem" e as reacções não se fizeram esperar.

Na carta enviada ao jornal The Observer, a mãe pede às raparigas para "ignorarem a moda" e não usarem leggings, tanto para o bem delas como para o bem maior, pois, como sugeriu, esta peça de roupa leva os rapazes a perderem o controlo.

Os estudantes revoltaram-se com a possibilidade de censurar o uso de uma peça de roupa e com a ideia de que as escolhas que as mulheres fazem provocam impulsos não-controlados dos rapazes. Os universitários de Notre Dame usaram leggings dois dias seguidos em protesto: o #DiadasLeggingsemNotreDame no Twitter, no qual rapazes e raparigas publicaram fotos vestidos com leggings e com este hashtag.

O editor do jornal publicou outra peça, desta vez em resposta ao furor gerado, afirmando: "Tendo o The Observer recebido mais de 35 cartas, e contanto com os inúmeros comentários verbais, tweets, memes e discussões em aula sobre a carta de segunda, estamos pasmados com a conversa que a peça sobre as leggings gerou".

Regressa-se assim à discussão sobre se as leggings são ou não calças, mas mais importante que isso, sublinhou-se, assim que a escolha da roupa das mulheres não pode ser usada como desculpa para o mau comportamento dos homens. Especialmente na época do movimento #MeToo.