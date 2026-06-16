O novo mapa do swimwear português. 10 marcas que estão a reinventar a moda de praia

O swimwear português já não vive apenas da promessa óbvia do verão. Nas novas coleções, há viagens imaginadas, praias concretas, tecnologia menstrual, produção local, capítulos narrativos e uma vontade cada vez mais clara de prolongar o fato de banho para lá da areia. O verão surge como cenário, mas também como estado de espírito: ora nostálgico, funcional, exuberante ou deliberadamente simples.

Entre marcas consolidadas e projetos mais recentes, os lançamentos desta estação mostram um setor que aprendeu a falar várias línguas ao mesmo tempo. O resultado é um retrato plural do swimwear feito em Portugal: menos preso à tendência imediata e mais atento à identidade de cada marca.

38 Graus

A nova coleção SS26, The Journey That Never Was, parte de uma ideia quase melancólica: o verão não como um destino, mas como uma sensação que permanece depois do momento ter passado. A marca portuguesa, que tem vindo a construir o seu universo a partir de padrões próprios, cor e uma atenção particular ao fitting, transforma esta coleção numa espécie de memória inventada - uma viagem que talvez nunca tenha acontecido, mas que deixa rasto.

38Graus Foto: 38Graus

Latitid

Na Latitid, o verão chega sob o nome La Vacanza. A coleção prolonga uma gramática que a marca conhece bem: a viagem como ponto de partida, o imaginário cosmopolita como cenário e a produção portuguesa como base. Desde a sua origem, a marca tem trabalhado coleções como percursos - mais do que simples linhas de praia - e este lançamento mantém essa lógica. La Vacanza surge dividida em capítulos, com referências como Villa Nonna, Villa Memoria e Villa Spiaggia. O terceiro capítulo, inspirado pela costa italiana e por uma ideia de férias lentas, reforça a dimensão mediterrânica da coleção: dias compridos, almoços demorados, banhos inesperados, peças que passam da praia para a cidade sem parecerem deslocadas.

Latitid Foto: Latitid

Norm.

A coleção ¿Y Que?, da Norm., parte de uma pergunta simples e eficaz: veio-te o período - e então? A marca, dedicada a roupa menstrual, traz para o swimwear uma discussão que durante demasiado tempo ficou fora da praia e da piscina. A liberdade aqui não é uma abstração estética; é uma questão prática. A nova linha inclui fatos de banho e biquínis menstruais, com tecnologia absorvente integrada de forma discreta. O objetivo é claro: permitir que quem menstrua possa ir à água sem sentir que está a negociar conforto, segurança ou imagem.

NORM Foto: NORM

Maiswim

A Maiswim trabalha num território próximo ao da Norm., mas com uma linguagem própria. A marca portuguesa tem apostado em swimwear menstrual com materiais reciclados e produção local, procurando juntar tecnologia, sustentabilidade e uma imagem de praia sofisticada. O Riviera Swimsuit, disponível em preto e azul-marinho, é um exemplo dessa abordagem: um fato de banho com tecnologia menstrual incorporada, pensado para absorver sem comprometer a estética da peça. A marca tem vindo a comunicar este universo através de coleções como Lunch in St. Tropez, onde o imaginário é mais cinematográfico e mediterrânico. Há aqui uma tentativa de retirar o swimwear menstrual do campo estritamente funcional e colocá-lo no mesmo plano aspiracional de qualquer outra peça de verão. A menstruação não é o tema visual da coleção; é apenas algo que a peça resolve.

Maiswim Foto: Maiswim

Cantê

A marca portuguesa regressa com La Costa 2026, uma coleção que mantém a relação da marca com a cor, o padrão e uma ideia expansiva de verão. Inspirada pela Costa Brava, a linha é apresentada em capítulos e parte de um imaginário de praia espontâneo: viagens improvisadas, pele salgada, dias compridos e uma certa alegria visual que sempre fez parte do ADN da marca. A Cantê tem uma linguagem imediatamente reconhecível. Mesmo quando muda de cenário, há uma energia gráfica que permanece: combinações fortes, estampados expressivos e peças que parecem pensadas para criar um universo completo, não apenas um conjunto isolado. Em La Costa, essa exuberância é canalizada para uma ideia de liberdade sem demasiadas regras.

Cantê Foto: Cantê

Missus

A coleção SS26 São Tomé & Príncipe, da Missus, parte de uma geografia concreta para construir um guarda-roupa de verão alargado. Mais do que uma linha de biquínis, a proposta inclui fatos de banho, vestidos, pareos, lenços e acessórios, criando um universo que acompanha a praia, mas não termina nela. A Missus, fundada por Marta Matias e Margarida Corceiro, tem vindo a posicionar-se entre uma estética solar, produção local e preocupação com materiais reciclados. Nesta coleção, os nomes de algumas peças evocam São Tomé, Omali, Ponta Figo ou Caué, ajudando a compor uma narrativa de lugar sem que a coleção dependa apenas da ilustração literal do destino.

Missus Foto: Missus

Drope

A Drope chega ao verão com as coleções Miami Heritage e Isla Heritage reforçando uma estética de linhas simples, cortes intemporais e produção consciente. A marca portuguesa tem vindo a trabalhar um swimwear visualmente mais contido, na qual a sedução não depende de excesso, mas de proporção, cor e corte. Os novos lançamentos prolongam esse caminho. O universo Heritage sugere uma relação com lugares e memórias, mas a leitura é contemporânea: fatos de banho e biquínis pensados para durar mais do que uma estação, produzidos em Portugal e com recurso a materiais regenerados, incluindo tecidos associados à recuperação de redes de pesca do oceano.

Drope Foto: Drope

Type

A coleção Medley, da Type, assume desde o nome uma ideia de mistura. Há qualquer coisa musical neste lançamento: referências que se cruzam, nomes de peças que evocam ritmo e uma energia de summer tour que aproxima a marca de um imaginário pop sem cair necessariamente no óbvio. A Type, criada em Lisboa e com uma identidade muito ligada à confiança corporal, tem vindo a trabalhar o swimwear como expressão de personalidade. Em Medley, essa visão ganha forma através de biquínis, fatos de banho, coordenados e peças híbridas, como top-skirts, que ajudam a diluir a fronteira entre swimwear e roupa de verão.

Type Foto: Type

Aumar

Com La Plage, a Aumar olha para a Costa Nova e transforma esse imaginário em swimwear e apparel. A coleção SS26 parte das riscas já conhecidas, das cores luminosas, da calçada junto ao mar e de uma certa leveza gráfica associada ao verão português. O resultado é menos postal turístico e mais exercício de tradução visual. A marca trabalha a praia como arquitetura: linhas, padrões, blocos de cor, superfícies. Além de biquínis e fatos de banho, a coleção inclui camisas, calções, vestidos, tops e calças, o que reforça a ideia de um guarda-roupa completo para dias quentes. Não se trata apenas do momento do mergulho, mas de tudo o que o rodeia.

Aumar Foto: Aumar

Posto 5

A Posto 5 é uma das marcas mais recentes desta seleção, fundada em 2025, e talvez por isso traga para o swimwear uma energia de descoberta. A sua origem está numa procura muito concreta: encontrar peças que assentassem bem, dessem suporte e transmitissem a sensação certa no corpo. Esse ponto de partida é importante porque desloca a atenção do mero impacto visual para a experiência de uso. Para SS26, a marca comunica uma nova coleção já disponível, com segundo drop e extensão para pareos. A chegada dos pareos é particularmente interessante: mostra uma vontade de construir um universo de verão em redor do swimwear, sem perder a simplicidade inicial. São peças versáteis, pensadas para acompanhar o fato de banho e prolongá-lo para outros momentos do dia.