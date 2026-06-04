Estas 4 tendências dos anos 90 estão de volta (e talvez ainda as tenha no armário)

Tenho boas e más notícias. A má é que está na hora de arrumar os nossos adorados casacos de inverno - a boa é que está na hora de arrumar os nossos adorados casacos de inverno. Mas se ainda não reorganizou o seu armário de verão, não gaste já dinheiro numa renovação completa de novos padrões e tendências de momento. Trazemos quatro looks, utilizadas pelas maiores it girls dos anos 90 (e pelas suas sucessoras), que pode usar e abusar este verão.

The floral dress

Para os fãs de vestidos (e de padrões) os vestidos florais estão de volta e quem ia ficar muito feliz com esta notícia era a nossa querida Carrie Bradshaw. Quanto mais fluido melhor, e pontos extra se tiver uma ligeira transparência. Perfeitos para quem quer arriscar e mostrar um bocadinho mais de pele no verão.

Carrie Bradshaw em O sexo e a cidade (2004) Foto: IMDB

Calças de ganga e chinelos

O look perfeito para quem prefere um look casual e descontraído sem perder a elegância. E quem diz que andar de chinelos no dia a dia não é considerado moda, tem de olhar para quem fazia disso um statement. Recordamos Carolyn Bessette considerados por muitos a rainha do quiet luxury e Kate Moss, a modelo que revolucionou o conceito de glamour no mundo da moda.

Kate Moss na London Fashion Week Spring/Summer 2007 Foto: Getty Images

Capris e sabrinas (ou kitten heels para quem gosta de arriscar)

São a maior tendência deste verão, amados por uns e odiado por outros, as capris estão de volta e e não estão sozinhas. Acompanhadas de um calçado que as realça ainda mais, são a obssesão de todas as it girls do momento, mas a verdadeira inspiração é antiga e bem conhecida no mundo das mulheres. Pessoalmente, acho que há algo de cool e chique e um tanto corajoso em quem se atreve a mostrar os tornozelos.

Hailey Bieber Foto: Getty Images

Two piece set

É uma das tendências mais práticas e versáteis e que representa na perfeição a estética descontraída dos anos noventa. Coordenados para não ter que pensar muito no que vestir (porque de certeza que vai ficar bem, e ainda vai parecer que se esforçou). Surgem agora em versões leves e têm o plus de poder utilizar as peças em separado (e sim, a ganga com ganga também conta).