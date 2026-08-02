Três signos entram numa fase de viragem

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Apesar de haver uma energia de realização, no dia 3, os arianos irão contactar com forças interiores antigas em que terão de resgatar coragem para a ação, num dia em que a energia vital estará em baixo. No resto dos dias, as cores astrológicas serão mais vívidas, trazendo uma energia recuperada. Para alguns, as questões comunicacionais e burocráticas continuam na ordem do dia até ao dia 9. O espírito de curiosidade e de descoberta de novas ideias estará muito estimulado nomeadamente a 7. Nas relações afetivas haverá vontade de procurar harmonia e equilíbrio com as pessoas mais próximas e a comunicação terá um papel importante, principalmente a partir do dia 6.

Touro

20 de abril a 21 de maio

A sensação de estabilidade continua presente na vida dos taurinos até ao dia 6, sendo uma boa altura para tratar dos afazeres do dia-a-dia. Paralelamente, começa a haver vontade de sair dos carris e atrair o fator novidade, principalmente no que diz respeito às relações amorosas. Na vida afetiva, os valores da pessoa na relação são partilhados e realinhados de forma a se encontrarem pontos em comum e projetos a dois. O dia 5 terá esta energia ainda mais proeminente, mas este realinhamento tem tudo para durar ao longo das próximas semanas. A 4, algumas questões internas têm tudo para causar uma atitude mais cabisbaixa, mas será passageiro.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

A esfera social está ativada para muitos geminianos, prevendo-se muitos e entusiasmados contactos. Nos afetos os astros apontam para oportunidades românticas, havendo coragem de avançar para novas relações, nomeadamente a partir do dia 6, em que as dinâmicas relacionais terão uma energia de diversão. O dia 7 tem tudo para ser marcado por ocasiões especiais, com requinte e beleza. Quanto aos dias 8 e 9, haverá a noção de metas a alcançar em projetos grupais. Tudo o que for relacionado com mãos, seja pintura, artesanato ou até mesmo massagem, estará enfatizado. Este período tem tudo para ser marcado pela descoberta de novos talentos.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Para muitos, este é um período em que a energia está impregnada de afeto e intuição. A mente está mais disciplinada e a vontade de ganhar rotinas saudáveis está forte. O dia 3, será marcado por afazeres que obrigam a seriedade e talvez haja algum desânimo passageiro. A partir do dia 6, inúmeras oportunidades de estar em parceria ocorrem, seja esta de amizade, amorosa ou profissional. Haverá também uma maior tendência a experiências onde a beleza e a elegância serão as características principais. Do dia 9 adiante, haverá uma espécie de feitiço amoroso em que alguém poderá não ser visto exatamente como é, estando as projeções amorosas a pregar partidas.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Parabéns, Leão! Quem faz anos por estes dias tem pela frente um ano de concretização da sua energia criativa, enquanto equilibra o seu sentimento de individualidade com as necessidades dos grupos em que se insere. Estes são dias de muitos planos em mãos, em que o/a mais que tudo estará certamente envolvido/a. Os projetos são de edificação de ideias e há energia para avançar. No dia 3, essa motivação estará amplificada. É possível que se resgatem ideias antigas no sentido de os leoninos encontrarem uma nova vocação. O dia 5, terá uma componente emocional mais pesada, em que feridas antigas são despertadas ou em que alguma notícia financeira aborrece. Este é um período em que é preciso equilibrar o otimismo com o sentido de realidade.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

O conceito é gozar a vida e ser-se o mais criativa/o possível! Depois de dias mais intensos, a vontade é a deixar tudo para trás dos ombros, sacudir os problemas e dar o melhor para se terem experiências originais e divertidas. Continua a estar presente muita aceleração e uma tendência a pequenas complicações, estando este aspeto mais aceso a 7 de agosto, sendo importante agir com maior cautela. As intenções de autocuidado e cura continuam fortes. Por outro lado, alguns virginianos continuam a ter alguma tarefas a conquistar ou situações de conflito a resolver, nomeadamente na vida afetiva. O dia 8, poderá ser mais conflituoso nesta esfera, mas a partir daí as energias irão transformar-se.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

O dia 3 terá uma qualidade de desmotivação no ar, daqueles em que custa arredar pé da cama, mas será passageiro. Mesmo fisicamente, não haverá tanta energia disponível. É possível que seja um dia em que algumas conversas mais sérias surjam. Nos restantes dias, as nuvens terão dado lugar ao sol. Até ao dia 9, estão potencializadas conversas profundas, sobre as emoções e por via dessas conversas um efeito muito terapêutico. A partir do dia 6, uma urgência de beleza irá instalar-se e porventura dar-se-ão algumas mudanças no visual ou de ambientes. As relações continuam a ser movidas por diferentes e originais acontecimentos. O dia 7, será um dessas que irão ficar na memória.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Pessoas e situações desafiam as visões do Escorpião. A capacidade de se agarrarem às suas ideias e de as defenderem será muito presente, estando as possibilidades de confronto mais elevadas, particularmente a 5, em que parecerá que todos estão mais provocadores. As questões de saúde estarão no centro das preocupações para alguns escorpiões, que se procuram em alcançar melhores hábitos de vida. O que está igualmente estimulada é a leitura e a aprendizagem de diferentes assuntos. A ida a exposições, o ouvir de podcasts e o tirar novos cursos serão atividades que chamarão o escorpião pelo nome. Por detrás de todo este estímulo estará a vontade de iniciar novos propósitos de vida.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

A aprendizagem de adaptação da mensagem a quem está a recebê-la, de forma a ser mais compreensível, será importante. Há ideias fortes e inspiradoras, mas as pessoas podem ter dificuldade em segui-las. Nas relações afetivas há um esforço para mudar determinados aspetos, nomeadamente o criticismo. A atração sexual estará evidenciada e essa mesma energia pode-se traduzir em discussões mais acesas, mesmo que amigáveis. No geral, há entusiasmo, sendo que o dia 3 terá uma faísca especial. Profissionalmente, este tem tudo para ser um período de sucesso e de edificação de ideias realistas. O dia 7, será marcado por uma energia mais imprevisível e que pode também ser mais ansiosa.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

O dia 3 será de sobrolho carregado, talvez porque as dores da vida estejam mais acesas. A boa notícia é de que será passageiro. Algumas das ideias que os capricornianos têm em mente não poderão avançar, por não corresponderem a tudo o que é pedido, podendo isto acontecer em diferentes áreas, profissionais ou lúdicas. Um espírito flexível e será evitada uma crise. Até ao dia 9, ainda há conversas familiares e emocionais a acontecerem, num espírito de resolução, podendo também estar em causa diferentes burocracias. O dia 4 terá este aspeto mais enfatizado. O dia 5, será de resoluções na área da saúde e algumas irão ser levadas a sério. A partir do dia 6, os afetos serão acordados por expectativas e desilusões.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Os aquarianos vivem um período mais criativo, em que são desafiados a mostrar o que valem, muitas vezes em frente a um público ou em grupos. Nestes contextos vão conhecer pessoas muito diferentes e novas ligações se formam, nomeadamente a 7 em que circunstâncias especiais ocorrem, traduzindo-se num sentido de harmonia e conexão com amigos ou grupos de diferentes naturezas. No amor, há muitas transformações a ocorrerem e nada garante que as relações existentes vão sobreviver. A mudança refere-se a padrões e a formas de estar que estão em mutação. Deverá haver comunicação sobre o que se sente. A 8 e a 9, há objetivos que se definem. Na saúde, será importante fazer análises.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

A energia emocional está a fluir para muitos Peixes que têm de ter conversas sobre tudo o que surge internamente, tornando este período mais sensível. Ao nível afetivo, esse esmiuçar as emoções irá dissipar-se a partir do dia 6. Muitos piscianos sentem alguma incompatibilidade com o/a mais que tudo e essa será motivo de conversa mais acesa a 9, trazendo por um lado o culminar dessa energia e por outro a pacificação da mesma. Uma certa aceleração da realidade e de diferentes situações faz com que haja uma qualidade de ansiedade presente, nomeadamente a 7 de agosto. O dia 3, será perfeito para imaginar novas realidades e possibilidades, mesmo que seja mesmo muito germinal. Essas ideias ganharão com o tempo.