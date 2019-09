Máxima da Holanda: a melhor inspiração para usar joias XL

Cada vez que a rainha Máxima da Holanda usa as joias da coroa acontece magia. A coleção de tiaras, brincos, colares ou pregadeiras da casa real holandesa são um espectáculo de diamantes e pedras preciosas em diferentes cores, formatos e inspirações com uma rica herança histórica. A rainha que veio da argentina para conquistar os holandeses, acabou se tornar um fenómeno de popularidade além das fronteiras do seu novo país. Além da simpatia e do sorriso constante a rainha da Holanda desde cedo fez a diferença entre os membros da realeza europeia pelas arrojadas escolhas dos seus looks. As cores fortes em look total ou em misturas surpreendentes, plumas, bordados, padrões e ainda uma coleção infinita de chapéus e toucados são elementos que a rainha manobra e combina como nenhuma outra royal (talvez nem a própria princesa Diana arriscasse usar algumas criações que em Máxima parecem hoje tão naturais). Mas não ficamos por aqui. A cereja no topo de alguns dos looks da rainha são, por vezes, as joias e até as bijuterias. Embora use as pérolas e diamantes com a naturalidade que só assiste a princesas, rainhas e algumas damas, Máxima aposta, por vezes, em peças que têm a sua riqueza no design surpreendente. Numa estação em que as joias se usam em tamanho extra grande, tornamos a rainha Máxima musa desta tendência e inspiramo-nos em algumas das suas peças para este outono/inverno 2019/20. Siga a galeria em cima.